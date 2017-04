ANNONSE

Tirsdag frigjorde Amnesty International sin årlige rapport om dødsstraff og henrettelser i verden. I den forbindelse har Nettavisen gjort et intervju med generalsekretær John Peder Egenæs om bruken av dødsstraff i Kina, og Norges gjenopprettede bilaterale relasjon til Kina.

I rapporten troner Kina øverst på listen når det gjelder antall henrettelser. I Pakistan, Irak, Saudi-Arabia og Iran har Amnesty registrert henholdsvis 87 (+), 88 (+), 154 (+) og 567 (+) henrettelser i 2016. I Kina var det langt over 1000 henrettelser, ifølge Amnesty, som har samlet inn dokumentasjon fra en rekke ulike kilder.

- Holder tallene hemmelig

Amnesty har i år også gitt ut en tilleggsrapport om Kina, som viser at Kina forsøker å skjule omfanget av dødsstraff.

- Når det gjelder Kina, holder de dødsstrafftallene hemmelig. Riktig nok bestrider de dette selv. De har opprettet en database hvor man kan finne dødsstrafftallene, men de tallene stemmer ikke med virkeligheten. Dette kan vi dokumentere, sier Egenær til Nettavisen.

- Vi har gjort grundige søk i kinesiske medier de siste par årene, og funnet 900 saker omtalt. Mens i databasen var det bare registrert 85 saker. Saker som vi ikke finner i databasen, er gjerne henrettelser knyttet til narkotikaforbrytelser og terrorisme slik kinesiske myndigheter definerer dem, sier han.

- Dette (hemmeligholdet red.anm.) kan skyldes at Kina søker internasjonalt samarbeid på dette området. Hvis disse tallene kommer fram, kan det være enkelte stater som synes det blir vanskelig å samarbeide med Kina på dette området. Vi tror at grunnen til at Kina holder disse tallene hemmelig, er fordi tallene er så høye at det vil vekke internasjonal oppmerksomhet, sier Egenæs.

«Drep færre, drep med forsiktighet»

Egenæs sier Kina har iverksatt tiltak som de selv mener reduserer bruken av dødsstraffer og henrettelser. Han forteller at kinesiske myndigheter i 2007 tok blant annet i bruk slagordet: «Drep færre, drep med forsiktighet».

- Det er en forholdsvis ny policy, sier han.

- Men hva innebærer det?

- Det er vanskelig å si. Det er framlagt som en policy for å redusere antall dødsdommer og henrettelser. Men uten åpenhet er det vanskelig å si om det er riktig.

Han forteller også at Kina har kommet med en reform som innebærer at Høyesterett må godkjenne dødsstraffer, og at dette tilsynelatende skal redusere bruken av dødsstraff.

Egenæs forteller at det var en professor som var tett knyttet til den nye reformen i Høyesterett, som tilsynelatende fikk lov til å uttale seg i statsstyrte kinesiske medier om landets bruk av dødsstraff.

- Han sa at tallet lå på 10.000 årlige henrettelser for en ti år siden.

Nå er imidlertid tallet redusert til om lag tusen henrettelser i året, ifølge samme professor.

- Men vi tror det er flere, sier Egenæs.

Egenæs sier det er 45 ulike forbrytelser i Kina som kan utløse bruken av dødsstraff. Dette gjelder blant annet drap, narkotika, terrorisme og ran. Dette tallet har de siste årene gått ned fra 60 typer forbrytelser.

- Det er et vell av forbrytelser som kan straffes med døden, sier han.

Tidligere brukte Kina henrettelsesmetoder som skyting. Nå har de gått over til giftinjeksjoner.

Et arkivfoto viser en dødsdømt kvinne i Kina som er i ferd med å bli ført bort til sin egen henrettelse 20. april 2001.

- Skuffet over Solberg

Den siste uken har statsminister Erna Solberg (H) vært på statsbesøk i Kina med en stor delegasjon fra det norske næringslivet. Statsbesøket ble initiert etter at Kina og Norge gjenopprettet det bilaterale forholdet i desember i fjor - seks år etter at Kina brøt all kontakt med Norge som følge av at den kinesiske dissidenten, Liu Xiaobo, ble tildelt Nobels fredspris i 2010.

Selv om nobelkomiteen i utgangspunktet er uavhengig, oppfattet kineserne utdelingen som en stor provokasjon fra Norge.

Norge signerte en felleserklæring med Kina i fjor som tilsa at førstnevnte ikke skulle støtte handlinger som undergraver Kinas kjerneinteresser.

Solberg uttalte i forkant av Kina-besøket at hun ikke ville ta opp menneskerettighetsspørsmål med kineserne i denne omgang.

- Vi var veldig skuffet over at Solberg gikk ut med en gang og sa at de ikke kom til å ta opp menneskerettigheter på dette besøket, sier Egenæs.

- Har Norge råd til å kritisere Kina og dermed risikere å bli utfryst, Egenæs?

- Norge kan ikke regne vår menneskerettighetspolitikk i kroner og ører. Norske myndigheter har sagt at menneskerettigheter ligger i kjernen av vår politikk. Da er vi nødt til å heve stemmen og være tydelige i de spørsmålene. Vi har ikke akkurat gått konkurs de siste seks årene heller. Men det kan koste, fordi vi vet at Kina driver med denne frysebokspolitikken. Jeg mener at verdiene våre er verdt det.

Generalsekretær i Amnesty International Norge, John Peder Egenæs, er skuffet over at statsminister Erna Solberg (H) allerede før avreise til Kina hadde besluttet at menneskerettigheter ikke skulle være et tema under Kina-besøket.

- Kina opptrer som en mobber

Amnesty mener det er problematisk at Norge signerte denne felleserklæringen, fordi det gir et signal om at Kina slipper unna med å diktere andre lands politikk.

- Da Norge hadde signert denne avtalen, sto det i en kinesisk statsstyrt avis at «Norge hadde lært leksa si».

Egenæs sier det ikke bare er Norge som får gjennomgå av kineserne. Han forteller at Australia nylig kritiserte kinesiske myndigheter i et konfidensielt brev om landets behandling av 250 menneskerettighetsadvokater. Da innholdet i brevet lekket ut til media, avlyste kineserne en hel delegasjon fra Australia.

- De kjører en splitt og hersk-teknikk hvor de straffer enkeltstater som Norge.

Amnesty International gir i år ut en tilleggsrapport om Kina, som viser at myndighetene gjør mye for å skjule omfanget av bruken av døddstraff og henrettelser.

Besøket ble «brått kansellert»

Den australske delegasjonen med parlamentsmedlemmer skulle etter planen besøke Guangzhou, Beijing og Hongkong, men besøket ble for noen uker siden «brått kansellert» fra kinesisk hold etter lekkasjen, ifølge Sky News.

- Det vi etterlyser i denne sammenheng, er en internasjonal solidaritet blant stater som mener at Kina bør kritiseres for dette. Det er ingen som hever stemmen og sier at dette er uhørt, hvor Kina opptrer som en mobber i en internasjonal skolegård, sier Egenæs.

Amnesty mener Kina er en versting på en rekke områder som manglende ytringsfrihet, brudd på menneskerettigheter, dødsstraff og bruken av tortur.

- At tortur er utbredt i Kina, kan man si er hevet over enhver tvil. Det er knyttet til ulike institusjoner som tvangshandling av narkomane, samt i den vanlige straffeprosessen hvor tilståelser er flittig brukt, og kan være nok til å bli dømt. Vi kjenner til mange eksempler på at innsatte har blitt mishandlet og torturert.

Ambassaden er taus

Nettavisen har ikke lykkes med å få en kommentar fra den kinesiske ambassaden i Oslo tirsdag formiddag.

Statsminister Erna Solberg har ikke anledning til å kommentere henrettelsesrapporten til Amnesty i denne omgang.

- Statsministeren har ikke mulighet til å kommentere rapporten fordi hun fortsatt er på reise, sier kommunikasjonsrådgiver ved Statsministerens kontor, Roger Holmsen, til Nettavisen.

Solberg uttalte følgende til Nettavisen før avreise til Kina:

- Jeg gleder meg til dette offisielle besøket til Kina. Seks år er lang tid. Vi må bygge det politiske samarbeidet med Kina på nytt, både gjennom å etablere nye kontakter og reetablere tidligere partnerskap, sa Solberg.

- Vi må først etablere kanalene for politisk dialog. Vi kommer til å diskutere en lang rekke saker under mitt besøk, også saker hvor Norge og Kina har ulike oppfatninger. Dette første besøket er ikke riktig tidspunkt å gå inn i den fulle bredden av alle spørsmål. Dette gjelder menneskerettighetene, men også andre saker som krever at vi får etablert en systematisk politisk dialog, sa statsministeren.