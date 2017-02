ANNONSE

Ifølge NRK førte bruddet til at nettet i lengre tid var driftet fra India av indiske ansatte som ikke var sikkerhetsklarert.

- Vi ser alvorlig på saken. Dette er et klart tillitsbrudd mellom staten og leverandøren Broadnet, sier direktør Tor Helge Lyngstøl i Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK).

– Urovekkende

I desember i fjor mottok direktoratet et varsel fra sin driftsoperatør Motorola om et mulig avvik fra definerte driftsrutiner hos underleverandør i forbindelse med en feilsøking. Avviket ble bekreftet i møte med leverandøren.

I Nødnett-transmisjonen eies om lag 60 prosent av linjene av staten. Disse driftes av Motorola.

Om lag 10 prosent av linjene leies fra Broadnet. Avviket gjelder leveransen fra denne leverandøren.

- Vi er opptatt av å ha nasjonal kontroll over Nødnett, og det er urovekkende at den ene transmisjonsleverandøren vår ikke har operert i tråd med fastsatte rutiner. Saken følges tett opp også i det videre, sier Lyngstøl.

Fortsatt under behandling

Broadnet har varslet Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og Nasjonal sikkerhetsmyndighet om forholdet.

Så vidt DNK kjenner til har ikke bruddet i driftsrutiner ført til utfall i Nødnett.

DNK mottok nylig Broadnets rapport om saken, og saken er fortsatt under behandling. DNK har sendt oppfølgingsspørsmål til rapporten.

- Det er for tidlig å si hvilke konsekvenser den konkrete hendelsen vil få for vårt leverandørforhold til Broadnet. Vi trenger flere opplysninger for å kunne vurdere om Broadnets tiltak for å sikre tilgangskontroll er gode nok, sier Lyngstøl.