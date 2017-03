Dylan må holde foredraget for å få Nobel-millionene

ANNONSE

Foredraget, som kan være en kort tale, en forestilling, en video eller til og med en sang, må holdes innen seks måneder etter Nobel-seremonien 10. desember, ellers tilfaller ikke prispengene på 8 millioner svenske kroner vinneren.

"Ingen telefonsamtale har funnet sted med Bob Dylan i de siste månedene. Dylan er likevel klar over at Nobelforelesningen må holdes senest 10. juni for at utbetalingen kan finne sted", skrev akademiets sekretær Sara Danius i et blogginnlegg mandag.

Dylan holder tre konserter i Sverige i april, Stockholm 1. og 2. april og Lund 9. april. Den 4. april opptrer han i Oslo Spektrum. Flere tror han vil holde sitt foredrag under besøket i Sverige neste måned, selv om akademiet sier de ikke har hørt fra ham.

Selv om Dylan skulle velge å ikke holde noe foredrag, vil han uansett være vinneren av Nobels litteraturpris 2016.

