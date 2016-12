E18 sperret etter at skilt blåste ned

ANNONSE

- Skiltet veier et par tonn, skriver politiet i Follo, som også har lagt ut et bilde på Twitter av skiltet som ligger over veien og sperrer den helt. Vegvesenet og politi er på stedet etter hendelsen ved 3-tiden natt til tirsdag.

Anbefalt omkjøring er via E6, opplyser Statens vegvesen.

Ekstremværet Urd skal nå være over på Vestlandet men østafjells kan det fortsatt komme kraftige vindkast fram til tirsdag morgen. Stormsenteret passerer Sør-Norge i løpet av natten og ligger over sørøstlige deler av Sverige. Der fortsetter det videre sørøstover og svekkes gradvis.

Urd har allerede skapt problemer i Danmark og Sverige. Blant annet måtte Øresundsbroen stenges for all biltrafikk. Broen ble stengt like etter klokka 22 mandag kveld og åpnet igjen like før klokka 3, opplyser danske veimyndigheter. Mandag kveld ble det målt orkan styrke i vindkastene i det vestre og sørlige Sverige og i deler av Danmark.

E18 fra Vinterbrosletta sperret inntil videre. Omkjøring via fv 156(Høyungsletta) eller E6 videre igjennom Nøstvedttunnelen. — Politiet Follo (@opsenfollo) December 27, 2016