Alle spor etter de siste årenes krisepakker er borte når regjeringen legger fram statsbudsjettet for neste år torsdag, melder E24.

Statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Siv Jensen (Frp) har i lengre tid varslet at budsjettet blir stramt og at oljepengebruken skal ned.

Ettersom pilene peker oppover for norsk økonomi, er det heller ikke behov for krisepakker. Det innebærer at kommuner på Vestlandet og Sørlandet som har fått ekstra penger de siste årene for å bekjempe arbeidsledighet, vil se at overføringer nå forsvinner.

– Tiltakspakkene fra i år blir ikke videreført, sier en kilde i regjeringssystemet til avisen.

De siste årene er det bevilget til sammen 9 milliarder kroner i tiltakspakker til de delene av landet som var hardest rammet av oljeprisfallet. (©NTB)

Les også: - Forventer at Siv Jensen følger opp det de har sagt

Mest sett siste uken