EBU: Russland utestengt fra Eurovision

ANNONSE

I mai går den såkalte internasjonale finalen av Melodi Grand Prix, Eurovision Song Contest, av stabelen i Kiev.

Det blir uten russisk deltakelse.

– Vi tilbød to alternativer til den russiske kringkasteren. Den ene var å delta via satellitt og den andre var å finne en annen artist med gyldig innreisetillatelse. Ingen av delene var akseptabelt for kringkasteren Channel One og de har besluttet å ikke vise konkurransen. Det betyr dessverre at Russland ikke får mulighet til å delta i år, heter det i en pressemelding fra Den europeiske kringkastingsunionen (EBU).

Julija Samojlova, som vant den nasjonale konkurransen i mars, er nektet innreise til Ukraina i tre år, etter at hun opptrådte på Krimi 2015. Det var året etter at Russland annekterte halvøya som Ukraina mener er deres territorium.

Russlands kringkaster varslet selv at de trolig ville sette foten ned for russisk deltakelse hvis ikke artisten selv var til stede.

– Vi synes tilbudet om deltakelse via satellitt er snodig og nekter å gå med på det, fordi det er definitivt i strid med selve essensen av konkurransen, uttalte Channel One i slutten av mars.

Russland har mente innreisenekten er et forsøk på å gjøre sangkonkurransen politisk. Ukraina og Jamela vant fjorårets konkurranse med låta «1944», som handler om Stalins deportasjoner av krimtartarer.