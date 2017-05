Assange søkte tilflukt i ambassaden for fem år siden, av frykt for å bli utlevert til Sverige, der han var siktet for voldtekt, og siden til USA, der han risikerte å bli stilt for retten for å ha publisert store mengder hemmelige militære og diplomatiske dokumenter. Foto: Ben Stansall (AFP)

Ecuadors president gjentar advarsel til Assange

President Lenin Moreno ber Julian Assange ligge unna Ecuadors politikk. WikiLeaks-grunnleggeren har i fem år søkt tilflukt i landets ambassade i London.