ANNONSE

Gjesterollen ble kunngjort under en paneldebatt på South by Southwest-festivalen i Austin i delstaten Texas, skriver Variety. Serieskaperne David Benioff og D.B. Weiss samt stjernene Maisie Williams og Sophie Turner deltok i debatten.

- Vi har forsøk å få Ed Sheeran til serien i flere år for å overraske Maisie, og i år har vi endelig klart det, sier Benioff. Williams, som spiller Arya Stark i serien, er en stor fan av Sheeran, skriver magasinet Vanity Fair.

- Katta er visst ute av sekken, er Sheerans reaksjon på Twitter , der han også linker til Vanity Fairs artikkel.

En talsperson for HBO bekrefter at Sheeran har en rolle, men ønsker ikke å komme med mer informasjon. Det er ikke kjent om han blir med i én episode eller flere. Den sjuende sesongen av «Game of Thrones» skal etter planen starte 16. juli. Under Texas-festivalen ble det også avslørt av den åttende og siste sesongen kun kommer til å bestå av seks episoder.