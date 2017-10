- Dette kan komme til å påvirke konsertprogrammet fremover, sier Sheeran.

Det er Nyheter24.se som melder at verdensartisten har vært i en sykkelulykke.

Mandag morgen var han på sykkeltur i London sentrum, da han ble påkjørt av en bil og umiddelbart sendt til sykehus.

Begge armene ble skadet, noe han viser frem i et ferskt bilde på Instagram. Det skal ellers står bra til etter forholdene.

- Dette kan komme til å påvirke konsertprogrammet fremover, sier han.

Sheeran venter på flere råd fra legeekspertisen.

- Please stay tuned for further news, skriver artisten.

Det strømmer på med støtteerklæringer til Sheeran. Etter 41 minutter har innlegget 203.204 likes.

