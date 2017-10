Einsteins lykketeori auksjoneres bort i Jerusalem

To lapper om lykke Albert Einstein skrev på en foredragsturné i Japan i 1922 skal auksjoneres bort i Jerusalem denne uken.

Han ga de korte oppskriftene på et lykkelig liv til en japansk kurer som kom til Imperial Hotel i Tokyo for å levere en beskjed til Einstein. Enten ville han ikke ha noe tips for tjenesten, i tråd med tradisjon, eller så hadde ikke fysikeren noen småpenger for hånden.

Uansett ønsket ikke Einstein at han skulle gå tomhendt derifra, så han skrev to setninger på tysk.

– Kanskje hvis du er heldig så vil disse notatene vise seg å være langt mer verdifulle enn bare et vanlig tips, skal vitenskapsmannen ha sagt ifølge den tyske selgeren bak auksjonsobjektene.

På den ene lappen står det at «et stille og beskjedent liv gir mer glede enn jakten på suksess som er knyttet til konstant uro». På den andre står det ganske enkelt «der det er en vilje, er det en vei».

– Det er umulig å avgjøre om ordene beskriver Einsteins egne følelser rundt hans voksende berømmelse, sier Roni Grosz, arkivaren som er ansvarlig for verdens største Einstein-samling ved det hebraiske universitet i Jerusalem.

Notatene auksjoneres bort i den israelske hovedstaden tirsdag sammen med blant annet noen brev Albert Einstein skrev i senere år.

