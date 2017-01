Eirik Jensen i retten: -Ingenting kommer til å bli som før

ANNONSE

OSLO TINGRETT (Nettavisen): Etter å ha sittet tilbakelent og hørt hvordan politiet og Spesialenheten mener de skal bevise at han er skyldig i å ha hjulpet Gjermund Cappelen med å innføre store mengder hasj til Norge mot betaling, var det tirsdag klart for Eirik Jensen å begynne på sin forklaring.

- I tre år har denne saken vært et helvete.

- Nå har tiden kommet for meg å avgi min forklaring, og på min måte imøtegå de uriktige beskyldningene som er rettet mot meg.

Med stødig stemme og tydelig uttale forteller Jensen rolig sin versjon.

- Jeg har blitt framstilt som den verste politimannen i historien, og det har vært beintøft. Jeg innser at ingenting kommer til å bli som før, uansett utfall i denne saken.

- Det største problemet for meg er at jeg har blitt for dedikert til oppgaven min som politimann. Det har til tider gått utover familien. Det har vært vanskelig å skille mellom privatliv og jobb, og jeg har til tider vært tilgjengelig 24 timer i døgnet. Nå er det familien som stiller opp for meg, uten dem hadde jeg ikke klart dette.

FORKLARER SEG: Eirik Jensen føler seg dolket i ryggen av Gjermund Cappelen. Tirsdag startet han på sin forklaring i Oslo tingrett.

- Føler meg dolket i ryggen

Han sier han har god samvittighet overfor alle som han har møtt i sin tid som politimann.

- Jeg har aldri dolket noen i ryggen. Men nå er jeg i en slik situasjon at jeg føler meg dolket i ryggen.

- Jeg har ingenting vondt å si om Cappelen, men det som har skjedd her er ikke helt fair.

I sin forklarin sa Jensen at han har hatt våpen og penger tilgjengelig.

Våpnene som har vært nærmest, har ligget i safe med fingeravtrykksutløser, og med 50 skudd ekstra, sier han.

- Å ikke være forutsigbar har blitt en del av livet mitt, sier Jensen, som forteller at han prøvde å velge nye veier til og fra jobb.



- Jeg har alltid måttet tenkte på fluktplaner. Det høres ut som en dårlig roman, legger Jensen til.

Et stykke ut i forklaringen sier Jensen at det sitter en person i rettssalen som har truet ham gjennom mange år.

- Det er en som har kommet gjennom jernringen, det er ikke bra.

Han viser til en person som skal ha kommet seg gjennom sikkerhetskontrollen utenfor rettssalen og inn i rettslokalet mandag.

- Fant 18 mobiler hos Jensen

Rettssakens andre dag startet med at assisterende sjef Guro Glærum Kleppe i Spesialenheten for politisaker sin innledning.

Hun fortalte blant annet at det er funnet en stor mengde telefoner og sim-kort under ransakelsen av boligene til Jensen og Cappelen.

- Det ble funnet 38 telefoner og 39 sim-kort hos Cappelen og 18 telefoner og 18 sim-kort hos Jensen.

Ba retten vurdere om Cappelen lyver

I en bemerkning etter at innledningsforedragene til politiet og Spesialenheten for politisaker, ville Eirik Jensens forsvarer, John Christian Elden, advare retten mot et mulig motiv Cappelen har for å komme med påstander om Jensen.

- Mer påstander, mindre straff. Dette er ikke en rettssak som kan gi Cappelen høyere straff, bare lavere straff.

Rettssaken startet 9. januar og er berammet til å gå fram til 16. juni.

Jensen skal etter planen forklare seg fra 11. januar til 24. januar (8 dager).

