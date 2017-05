Eivind Eckbo er død

ANNONSE

Eckbo var formann i Anders Langes parti fra 1974 til 1975, et verv han tok over etter Lange. I 1977 skiftet partiet navn til Fremskrittspartiet. Telemarkingen var senere viseformann og medlem av landsstyret i en årrekke.

– Det var en trist beskjed å få at Eivind Eckbo har gått bort. Eivind har betydd mye for partiet, norsk politikk og forvaltning, sier Frp-leder Siv Jensen på partiets nettsider.

– Eivinds bortgang etterlater et savn etter en høyt respektert person og partikollega. Han var en helt avgjørende deltaker i oppbygningen av Fremskrittspartiet, og i at splittelsen i 1974–75 ble leget, som så dannet grunnlaget for at partiet overlevde og ble en suksess, sier Carl I. Hagen.

Eckbo debuterte i politikken for Bondepartiet i Telemark. I hans tredje og siste ekteskap var han gift med Frp-politiker Margaret Eckbo.

(©NTB)