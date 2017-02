Eks-politiker Karima Abd-Daif dømt for grovt bedrageri

ANNONSE

Karima Abd-Daif (51) har fått utbetalt dagpenger fra Nav på til sammen 390.456 kroner, ifølge dommen.

Retten mener at en passende straff er 90 dager i fengsel. Dette er i tråd med aktors forslag.

Dommen er ennå ikke rettskraftig.

– Hun har fått dommen forkynt og hun vurderer å anke. Vi har ingen kommentar utover det, sier advokat Bjørn Stordrange til Nettavisen. Han er kvinnens forsvarer.

– Oppholdt seg i Marokko



Abd-Daif skal ha oppholdt seg i Marokko eller annet sted i utlandet da hun innleverte meldekort til Nav uten å opplyse om dette.

– Retten finner det bevist, uten rimelig tvil, at tiltalte oppholdt seg i utlandet, heter det i dommen.

Nav sjekket hvor meldekortene ble sendt fra, og fant at den såkalte IP-adressen var registrert i Marokko. Hennes bankutskrifter er også gjennomgått. Her fremgår det også at det er tatt ut penger i MAD, Marokkanske Dirham. Abd-Daif har bakgrunn fra det nord-afrikanske landet.

– Tiltalte var kjent med reglene for dagpenger. Hun har mottatt opplysninger en rekke ganger både skriftlig og muntlig, fortsetter dommen.

Vil ha samfunnsstraff



Den tidligere Ap-politikeren hevder på sin side at hun ikke var kjent med at hun ikke kunne oppholde seg i utlandet. Det festet Retten ikke lit til.

– Retten mener videre at tiltalte, uten rimelig tvil, hadde uberettiget vinnings hensikt.

I formildende retning legger retten også vekt på at tiltalte har tilbakebetalt hele beløpet og at hun har erkjent flere av forholdene.

Kvinnens forsvarer mener det er flere grunner til at Abd-Daif bør få samfunnsstraff. Det tok to og et halvt år fra saken ble anmeldt til saken kom opp for retten.

Forsvareren viser også til en tilsvarende saker det brukt samfunnsstraff for trygdemisbruk.

