Eks-prostituert (19) får 8 mill. etter politiskandale

Kvinnen, som går under navnet «Jasmine», hevdet i fjor at hun hadde hatt sex med over et titalls polititjenestemenn i den amerikanske byen Oakland i California. Den 19 år gamle kvinnen reiste sak mot byen, og har nå fått én million dollar i erstatning, skriver Los Angeles Times.

Saken skapte store overskrifter i USA i fjor, og førte til en enorm skandale i Oakland-politiet. Noen av de seksuelle møtene skal ha funnet sted da «Jasmine» var mindreårig.

Kvinnen hevdet også at noen av polititjenestemennene betalte henne penger, eller ga henne informasjon om planlagte politiaksjoner, i bytte mot seksuelle tjenester.

Syv politimenn tiltalt

Anklagene førte til en etterforsking som resulterte i tiltaler mot syv polititjenestemenn. Hittil har én av dem erkjent skyld. I tillegg ble en politisjef avskjediget og flere andre polititjenestemenn fikk andre straffereaksjoner.

En polititjenestemann som knyttes til saken, begikk selvmord i 2015, angivelig da tenåringen truet med å avsløre at han hadde hatt sex med henne.

- Jeg er glad for at jeg endelig kan legge dette kapittelet bak meg og gå videre med livet mitt, sa «Jasmine» under en pressekonferanse onsdag.

- Misbrukt og utnyttet

Bystyret i Oakland vedtok tirsdag en forliksavtale om å utbetale en sum på 989.000 amerikanske dollar til kvinnen, som tilsvarer 8,3 millioner kroner i dagens kurs.

- Forliksavtalen inneholdt ingen innrømmelse av skyld, men når du betaler en million dollar, er det åpenbart at man føler et visst ansvar, uttalte kvinnens advokat, John Burris.

Burris sier at hans klient «ble misbrukt og utnyttet av et antall polititjenestemenn som sendte henne rundt på omgang som en ball», ifølge CBS San Fransisco.

- Hver enkelt polititjenestemann er ansvarlig for sin atferd, men tydeligvis trodde de at de sto over loven og at ingen brydde seg, ettersom det var sådd tvil om hennes troverdighet, sier han.

Krevde 66 millioner

Kvinnen ønsket i utgangspunktet 66 millioner dollar i erstatning, og hevdet hun var blitt behandlet som en «moderne slave», men måtte ta til takke med én million.

«Jasmine» brukte navnet «Celeste Guap» da hun jobbet som prostituert i Oakland, skriver Daily Mail. I dag har hun lagt livet som gateprostituert bak seg. Tidligere har hun stilt opp med fullt navn, men under pressekonferansen på onsdag, ba hun media om å anonymisere henne.