Eks-redaktør Stein Gauslaa er død

Gauslaa har også en lang karriere i NRK, VG og Dagens Næringsliv bak seg.

Lørdag døde han brått av akutt sykdom, melder Agderposten.

Gauslaa avsluttet for et år siden en 45 år lang karriere som journalist og redaktør. Gjennom disse årene jobbet han for blant andre Nationen (1971–1974), NRK (1974–1982), VG (1982–87), avisprosjektet «Idag» (1987), Stavanger Aftenblad (1987), Dagens Næringsliv (1990–1996), ansvarlig redaktør i Agderposten/TVA/Radio P5 i Arendal (1996–2003), konstituert radiosjef i Kanal 4 Norge (2003), ansvarlig redaktør i Agderposten igjen (2003–2009).