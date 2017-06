Ekspert om ungdomsgjeng på Oslo øst: - Tilløp til svenske tilstander

ANNONSE

Ungdom som kaster stein mot ordensmakten, bilbranner, påtent søppel og hærverk på Stovner og Vestli i Groruddalen på Oslo øst har vakt reaksjoner den siste måneden.

Inger-Lise Lien, forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, er klar på at situasjonen må tas alvorlig.

- Dette er tilløp til «svenske tilstander», slik vi har sett i Rinkeby og Malmø, men vi er et stykke unna dette.

Inger-Lise Lien ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Les også: Brannstiftelser i Oslo - politiet tror ungdomsgjeng står bak

- Bilbranner og steinkasting er noe vi har sett i Sverige i lag tid, men i Norge er vi ikke vant med det. Det må stoppes, hvis ikke kan det eskalere, sier hun.

- Hvordan kan det stoppes?

- Politiet må identifisere problemet og finne ut av hvem som står bak. Det trengs en skikkelig analyse og kartlegging. Når gutter begynner å oppføre seg voldelig, så må det tas på alvor.

Les også: Flere bilbranner i Oslo

To bilbranner natt til tirsdag

Store politistyrker jaktet natt til tirsdag den eller de som kan ha stått bak to bilbranner på Høybråten og Mortensrud i Groruddalen. Om brannene er påsatt, eller hvem som eventuelt står bak, er ikke kjent.

- Vi etterforsker dette som to vanlige bilbranner. Det er ikke noe som tilsier at det er en sammenheng mellom disse. Vi kan ikke utelukke at de er påsatt, men det kan også skyldes tekniske årsaker. Vi har sendt materialet til analyse, sier seksjonsleder for økonomi- og spesialsaker i Oslo politidistrikt, Rune Skjold, til Nettavisen.

Tirsdag ettermiddag var ingen pågrepet i sakene.

Dette er andre natt på under to uker at det brenner i biler med kort tids mellomrom ulike steder i området.

- Alvorlig

Natt til 9. juni ble tre biler skadd i to bilbranner to steder på Vestli. Stasjonssjef ved Stovner lensmannskontor, John Roger Lund, er ikke i tvil om at de er påsatt.

- To biler som brenner med åtte minutters mellomrom, noen hundre meter fra hverandre, er ikke tilfeldig. De er påsatt, sa han til Nettavisen samme dag.

Han fortalte også at politiet ser svært alvorlig på sakene, fordi bilbranner kan føre til at liv går tapt.

Politiinspektør John Roger Lund. Hre fotografert under en pressekonferanse etter at ungdommer hadde kastet stein mot en vektere, politiet og brannvesenet på Vestli i slutten av mai. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

- Det er en annen alvorlighetsgrad. Det er ikke bra å tenne på søppelbøtter, men når man tenner på biler som står i nærheten av garasjeanlegg og hus, så kan det stå om liv. Vi ser ikke bort ifra at det er unge kriminelle som står bak dette, og vårt hovedmål nå er å identifisere disse.

- Kan være litt unormalt

- Er det unormalt at det skjer flere bilbranner i samme område i løpet av to uker?

- Det er ikke helt unormalt at det skjer flere bilbranner, men såpass mange som vi har hatt nå, kan være litt unormalt. Det er småbranner jevnlig, men det er litt mer uvanlig at så mange biler brenner, sier seksjonsleder Skjold i Oslo politidistrikt.

Han sier at det foreløpig ikke er grunn til å tro at det er de samme som står bak bilbrannene på Vestli, Høybråten og Mortensrud.

- Vi har ingen opplysninger som tilsier at det er de samme som står bak alle brannene, og vi har heller ikke grunn til å tro at alle er påsatt.

Møtt av ungdom som kastet stein

I slutten av mai ble politi, vektere og brannvesen møtt av steinkastende ungdommer da de rykket ut for å stanse ildspåsetting og hærverk på Vestli.

Politiet holdt pressekonferanse dagen derpå, og uttalte at de så alvorlig på hendelsene.

Fire ungdommer i alderen 17-19 år er siktet i saken.

Samtidig understreket stasjonssjef Lund ved Stovner lensmannskontor at det ikke er snakk om såkalte «svenske tilstander» i deler av Groruddalen.

- Det er ingenting som tyder på at politiet trekker seg fra oppdrag eller noe sånt. Det er ungdom som kaster stein, men det betyr ikke at vi ikke går inn i områdene på grunn av frykt for mannskapene våre.

Les også: Tre bilbranner på Vestli på én natt - trolig påsatt

- Redde for å snakke om problemet i Sverige

Lien ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress liker i utgangspunktet ikke begrepet «svenske tilstander», og mener en stor forskjell på Norge og nabolandet er at svenske myndigheter i lang tid benektet at gjengkriminalitet var et problem.

- I Sverige har de vært veldig redde for å snakke om problemene knyttet til gjeng- og voldsproblematikken. De har ikke hatt en åpen nok diskusjon og det har vært mye benektelse rundt dette. I Norge har vi hele tiden vært mer åpne rundt de utfordringene vi har hatt på dette området.

Hun berømmer norsk politi for å ha god kontakt med miljøet.

- Jeg synes politiet i Norge har vært flinke, og de må berømmes for den måten de har jobbet med kriminalitetsutvikling på. De har greid å ha kontakt med miljøer som kan være en risiko, og jeg håper dette arbeidet fortsetter.

Les også: - Alvorlig, sier politiet om angrep på politi og brannvesen i Groruddalen

- Er det at ungdommer har kastet stein mot politiet på Vestli noe som gjør deg bekymret for utviklingen?

- Det er et veldig dårlig tegn, og viser en total mangel på respekt for ordensmakten. Det må tas alvorlig.

Hun sier likevel at man må se an utviklingen før man begynner å sammenligne dette med det som skjer i Rinkeby og Malmø.

- Det er et dårlig tegn, men vi kan enn så lenge se på det som enkelttilfeller og se hvordan det utvikler seg.





- Må være ekstra obs nå

Lien forteller at tendensen er at det på sommerhalvåret, når det er fri fra skolen og ungdommer henger rundt, skjer mer konfrontasjon og vold mellom ulike grupperinger, samt mer trakassering.

- Politiet bør være ekstra obs nå, for det er nå det skjer. Det er det mønsteret vi kjenner til.

- Er du bekymret for at vi kan få såkalte «svenske tilstander» i Norge, hvis disse ungdomsgjengene ikke stoppes?

- Det er klart at dette kan eskalere hvis det ikke tas grep. Men slik det er i dag, så har vi elementer av det som skjer i Sverige, men ikke i den mengden som skjer der.

Sett denne populære videoen?