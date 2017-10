Eksplosjon i boligblokk i Malmö

Svensk politi rykket ut etter meldinger om eksplosjon i en trappeoppgang i en boligblokk i Malmö i Sverige natt til fredag.

Det er trolig snakk om en sprengladning som har detonert, ifølge nyhetsbyrået TT.

– Det er ganske store skader både på porten og inne i trappen på en heisdør. I tillegg er det skader på noen leilighetsdører, sier Håkan Larsson i politiet i Malmö.

Ingen personer ble skadd i eksplosjonen.

Politiet har sperret av området og bombegruppen og kriminalteknikere er sendt til stedet.

– For øyeblikket er det ingen trussel mot noen som bor der, sier Larsson.

Det var flere beboere som meldte fra om et smell like over midnatt natt til fredag.

Mest sett siste uken