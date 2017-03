Eksplosjon og skuddløsning ved sykehus i Kabul

ANNONSE

Angrepet skal ha startet med en eksplosjon hvorpå angriperne åpnet ild og tok seg inn i sykehuset. De hadde på seg hvite frakker, ifølge øyenvitner.

Sykehuset har 400 senger og ligger i samme område som en rekke ambassader, blant annet den norske og amerikanske. Det ligger også to sivile sykehus i nærheten.

– Så langt har to døde og ni sårede personer blitt brakt til nabosykehuset Wazir Akbar Khan, opplyser Qamaruddin Sediqi, talsmann for det afghanske helsedepartementet.

Han sier også at alle sykehusene i den afghanske hovedstaden står klar til å ta imot ofre for angrepet.

De første nyhetsmeldingene om angrepet kom ved 6-tiden onsdag morgen. To timer senere var situasjonen fortsatt uavklart.

Startet med selvmordsangrep

– Sardar Daud Khan-hospitalet er angrepet. Angriperne har tatt seg inn i sykehuset. Vi har foreløpig ikke flere detaljer, sier talsperson for forsvarsdepartementet, Daulat Waziri.

Han opplyser at angrepet startet med at en selvmordsbomber sprengte seg ved sykehusets hovedinngang, og at de andre angriperne befinner seg både i andre og tredje etasje av bygningen, hvorfra de skyter mot afghanske sikkerhetsstyrker som har omringet sykehuset. Flere helikoptre sirkler over området.

Et medlem av staben skriver på Facebook: "Angriperne er inne i sykehuset. Be for oss".

– Angriperne skyter overalt. Vi forsøker å få situasjonen under kontroll, sier Abdul Hakim, som jobber i sykehuset administrasjon. Uttalelsen ble gitt til AFP på telefon før Hakim la på, tydelig stresset.

På kvinnedagen

Ingen opprørsgruppe har så langt tatt ansvar for angrepet, men Taliban har tidligere stått bak lignende angrep. Det er uklart hvor mange angripere som befinner seg i sykehuset.

President Ashraf Ghani fordømte angrepet og kalte det et angrep på "hele det afghanske folk og alle afghanske kvinner" da han onsdag holdt en tale i forbindelse med kvinnedagen.

For en uke siden ble 16 mennesker drept i to selvmordsangrep mot to bygninger som huset afghanske etterretnings- og sikkerhetsstyrker. Angrepene ble utført av Taliban.

