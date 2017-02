Eksplosjon på fransk atomkraftverk

ANNONSE

Eksplosjonen fant sted på atomkraftverket Flamanville, som ligger på nordvestkysten av Frankrike, rett overfor de to britiske øyene Guernsey og Jersey i Den engelske kanal.

Fem personer har fått lettere røykskader, men ingen kom alvorlig til skade i eksplosjonen, opplyser lokale myndigheter.

Ifølge franske medier fant eksplosjonen sted ved en reaktor som er under bygging, og som ennå ikke er satt i drift.

Eksplosjonen inntraff ifølge franske medier i en maskinhall i titiden torsdag morgen. Verken tilstanden til de skadde eller årsaken til eksplosjonen er kjent. Ambulanser og redningsmannskaper er sendt til atomkraftverket, der eksplosjonen også skal ha utløst en brann.

– En teknisk hendelse

Lokale myndigheter understreker at det ikke er fare for radioaktive utslipp og at innbyggerne i området derfor ikke er i fare, ifølge avisen Quest France.

– Det er en betydelig teknisk hendelse, men ikke en atomulykke, sier en talsmann for myndighetene, Olivier Marmion.

Reaktor under bygging

Flamanville-kraftverket ble bygget på begynnelsen av 1980-tallet og har dag to reaktorer i drift, mens en tredje er under bygging. Denne skulle etter planen ha vært satt i drift i inneværende år, men i 2015 ble det oppdaget svakheter i konstruksjonen, blant annet i stålet som er benyttet i selve reaktoren.

Det ble også oppdaget feil i kjølesystemet, og reaktoren vil tidligst bli startet opp i slutten av 2018. Prisen for den tredje reaktoren ser ut bli på nærmere 100 milliarder kroner, mer enn tre ganger så mye som først anslått.

De to reaktorene som er i drift ved Flamanville-kraftverket har de siste årene stått for drøyt 3 prosent av elektrisitetsproduksjonen i Frankrike.