Guzman ble ifølge det mexicanske utenriksdepartementet utlevert til USA torsdag, og satt på et fly til New York.

Det er d elstatene Texas og California som har krevd at han overleves, men det er uklart hvor han stilles for retten. I Texas risikerer han dødsstraff.

Joaquin Guzman, kjent under tilnavnet « El Chapo», er en av Mexicos mest kjente narkobaroner og leder for det mektige Sinaloa-kartellet, som har smuglet store mengder kokain, marihuana og metamfetamin til USA.

Siktet for å stå bak narkokartell

Han har til nå sittet i et høysikkerhetsfengsel i Mexico etter at han ble pågrepet i januar i fjor, etter en spektakulær rømning året før.

Narkobaronen har to ganger rømt fra fangenskap, en av gangene gjennom en tunnelhjelperne hans hadde gravd.

Guzman er blant annet siktet for å stå bak et narkotikakartell med tusen medlemmer og verdier for milliarder av dollar.

I tillegg skal han ha leid leiemordere til kidnapping, drap og tortur. Guzmans formue er anslått til 8 milliarder kroner.

– Moralsk seier

Analytikere sammenligner Sinaloa-kartellet, med sin verdensomspennende multimilliards narkotikakonsern, med et internasjonalt selskap sterk nok til å tåle tapet av sin daglige leder.

Utleveringen «er en stor moralsk seier, men det får nok ingen innvirkning på Sinaloa-kart ellet», sier Mike Vigil, tidligere senioroffiser i narkotikapolitiet DEA.

Siden Guzman ble pågrepet har narkotikavirksomheten vært ledet av hans trofaste kompanjong Isma el « El Mayo» Zambada.

– Strukturen fungerer v eldig likt som et globalt s elskap med semi-uavhengige datters elskap, fort eller Vigil.

Interne maktkamper

Med Guzman ute av veien kan det åpne døren for to mulige konflikter; en intern kamp om makten eller et forsøk fra et rivaliserende kart ell å overta.

S elv om Zambada er en respektab el skikk else i kart ellet, kan det bli en strid m ellom de mange ulike fraksjonene, som Guzmans sønner, bror og andre medlemmer med skjulte ambisjoner.

Den mest umidd elbare truss elen kommer fra narkotikakart ellet Jalisco New Generation, en tidligere alliert av Sinaloa-kart ellet, som ifølge mexicanske myndigheter også har vokst til et multimilliardkonsern.

– Jalisco-kart ellet vil se utleveringen som en svakhet for Sinaloa-kartellet. De kan bestemme seg for en storoffensiv mot Sinaloa-kartellet nå som Chapo ikke lenger er i landet, sier Virgil. (©NTB)

