ANNONSE

– Dette vil tvinge dem som utøver makt mot andre til både å foreta vurderinger om innsynsbegjæringer innen kort tid og til faktisk å gjennomføre registrering og utlevering der lovens vilkår for dette er til stede, sier Elden til fagbladet Journalisten.

Elden påpeker at offentlighet i forvalting og rettspleie er en av de viktigste rettighetene i et demokrati.

– Når et av de viktigste rettslige redskaper for å sikre dette ikke inneholder noen sanksjonsmuligheter ved brudd, kan det lett bli et slag i luften, sier han.

Pressens Offentlighetsutvalg publiserte i forrige måned en rapport der alle de 15 departementene og Statsministerens kontor er gått etter i sømmene. Det konkluderes med at 13 av departementene bruker kritikkverdig eller lovstridig lang tid på å journalføre dokumenter og publisere journalposter i Offentlig elektronisk postjournal.

Utvalgsleder Siri Gedde-Dahl tar godt imot forslaget fra Elden:

– Ja, takk, sier hun og peker på at det i dag er et problem at det er kostnadsfritt å bryte loven. Gedde-Dahl mener spørsmålet ligger i hvordan sanksjonene bør utformes, men at det ikke er noen tvil om at det bør straffe seg å bryte offentlighetsloven.

Senior kommunikasjonsrådgiver Linda Hafstad i Justis- og beredskapsdepartement sier at spørsmålet om sanksjoner ved brudd på offentlighetsloven har vært oppe flere ganger tidligere, senest under høringen av evalueringen av offentlighetsloven. Høringen følges nå opp i departementet, og høringsinstansenes innspill vil bli nøye vurdert, skriver hun i en epost til Journalisten.

(©NTB)