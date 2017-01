Elev banket opp i klasserommet

ANNONSE

Tirsdag denne uken ble en elev ved Fana private gymnas utsatt for grov vold i klasserommet. Episoden er filmet av medelever og delt videre på Facebook.d

Videoen som BA har fått tilgang til, viser at en elev står og skriver noe på tavlen. Ved siden av sitter en medelev og latterliggjør ham.

Mobberen er minst et hode høyere enn eleven som skriver på tavlen, og langt kraftigere bygget.

Enkelte medelever ler, og synes kommentarene hans er morsomme.

«Stå på, eg e stolt over deg», roper en jente til mobberen.

Andre ber ham kutte ut.

Slått i hodet

«Hold kjeften. Gi faen. Forbanna retards», sier en.

Mobberen går samtidig mot medeleven. I hånden holder han en tavlevasker i plast. Først ser det ut til at han forsøker å fjerne det som er skrevet på tavlen. Deretter denger han løs på offeret.

«Stopp», sier en gutt.

Ungdommen tildeles flere kraftige slag mot hodet. Han blir liggende på ryggen på en pult, mens han forsøker å beskytte hodet med hendene.

«Gi deg da ... Det er ikke morsomt», sier en jente.

«Jo, det er morsomt», svarer en annen jente, og ler.

En gutt går frem til de to, og får stoppet voldshandlingene.

Publiserte videoen på nett

– At dette skjer i et klasserom i Norge, er tragisk, sier en av dem som publiserte videoen på Facebook torsdag.

De forklarer at de ikke tilhører den aktuelle skolen, og har fått videoen via venner. Grunnen til at de valgte å publisere videoen er ifølge dem selv å få oppmerksomhet rundt saken som de synes er svært grov.

– Det er helt sprøtt det vi ser og derfor har vi valgt å dele videoen i sosiale medier. Vi ønsker en debatt rundt mobbing og vise at dette tolererer vi ikke. Reaksjonene er mange. Ingen synes dette er greit, sier en av dem som publiserte videoen på Facebook torsdag.

«Kom å slå meg i stedet. Forbanna drittunge!» skriver en.

«Synes faktisk alle skulle delt denne KUN for å vise hvilke idioter dette er. Det er så stygt å se, blir kvalm» skriver en annen.

Videoen er blitt delt 46 ganger i skrivende stund, og både mobberen og andre elever i klassen navngis på nettet.

Ble utvist

Ledelsen ved Fana Private Gymnas bekrefter voldshendelsen overfor BA.

Administrasjonsleder David Eddie betegner hendelsen som svært uheldig.

– Vi har snakket med begge elevene. Siden de begge er mindreårige, har vi også snakket med deres foreldre, sier Eddie til BA.

Han forteller at eleven som utførte volden ble utvist fra skolen i én dag. Begge elevene er nå tilbake på skolen som normalt.

– Barn og ungdom kan være ganske nådeløse. Her er grensen overtrådt. Vold hører ikke hjemme i et klasserom, sier Eddie.

Vurderer å anmelde

– Vi ser veldig alvorlig på hendelsen, og har også vært i dialog med ungdomsseksjonen hos politiet for å få råd om hvordan vi skal følge dette opp, sier administrasjonslederen.

Han sier skolen også har snakket med den som har filmet hendelsen, og med klassen.

– Er hendelsen politianmeldt?

– Det er ikke avklart ennå, men jeg mener saken bør anmeldes av prinsipp. Dette er ikke greit, sier han.

– Lei for det

BA har vært i kontakt med personen som slo og hans mor. Han bekrefter at han var involvert i hendelsen, men ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Personen bak kamera forteller til BA at det er leit som har skjedd.

– Jeg er veldig lei meg for det som har skjedd. Det var aldri meningen at det skulle bli på denne måten. Jeg skjønner at dette må ha vært forferdelig for den som ble utsatt for det. Vi har hatt møte med rektor og har nå skværet opp med vedkommende, sier medeleven.

Offeret og hans mor ønsker på nåværende tidspunkt ikke å uttale seg om saken.

– Ekstrabelastning

Hans Sigurd Morstøl leder ungdomsseksjonen ved Bergen sentrum politistasjon. Han vil ikke kommentere saken på nåværende tidspunkt, men sier det er en økende trend at voldsepisoder og seksualiserte handlinger filmes og deles.

– Det er overhodet ingen god utvikling, men det er en del av det digitaliserte samfunnet, sier Mørstøl til BA.

Han forteller at politiet jobber mye med holdninger hos ungdom for å forebygge.

– Vi forteller dem hvilke konsekvenser deling av slikt materiale kan få. For de involverte blir det ofte en ekstrabelastning i tillegg til selve hendelsen, sier han.