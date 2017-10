Ellevill konspirasjonsteori om Melania Trump går viralt

Fikk fart på seg da førstedamen hadde på seg store, svarte solbriller på pressemøte utenfor Det hvite hus.

Konspirasjonsteorien «Fake Melania», om at USAs førstedame Melania Trump (47) bruker en dobbeltgjenger som reiser rundt med president Donald Trump i stedet for henne, går nå viralt, skriver Sky News.

Selv om bilder viser at konspirasjonsteorien ikke har rot i virkeligheten, virker mange Facebook- og Twitter-brukere overbevist om at Melania Trump bruker en stand in.

Saken er omtalt i en rekke internasjonale medier det siste døgnet. Blant dem BBC, Cosmopolitan og GQ Magazine.

Skjermdump: Facebook

Reagerte på Trump-uttalelse

Konspirasjonsteorien fikk fart på seg i sosiale medier, da både den amerikanske skuespilleren Andrea Wagner Barton og Twitter-brukeren JoeVargas lanserte den, skriver Business Insider.

Burton reagerte på noe Donald Trump sa da han møtte pressen på plenen utenfor Det hvite hus sammen med kona.

Med Melania Trump iført store sorte solbriller ved sin side, uttalte president Trump nemlig følgende «min kone Melania, som står rett her».

- Er det bare meg eller var det en stand in for Melania? Og hvorfor ville idioten si «min kone Melania, som står rett her»..., skriver hun i et innlegg på Facebook.

Konspirasjonsteorien «Fake Melania», om at USAs førstedame Melania Trump (47) bruker en dobbeltgjenger som reiser rundt med president Donald Trump i stedet for henne, går nå viralt. Den oppsto etter at presidentparet her møtte pressen utenfor Det hvite hus i forrige uke. Foto: Scanpix

Diskuteres heftig

Burton har lagt ved en video og bilder fra seansen.

- Seriøst, se nøye etter, oppfordrer hun.

Delingen har i skrivende stund blitt delt 120.000 ganger, og i sosiale medier diskuteres teorien heftig.

Se utdrag fra Twitter-debatten nederst i saken!

Mange mener Burton har rett, mens andre mener den er latterlig og ikke sann.

Nettavisen har gått gjennom Scanpix sine bilder fra presseseansen Burton reagerte på. Bildene viser at Melania Trump tok av seg solbrillene og at det ikke er tvil om at det var førstedamen som var til stede.

Her er Scanpix-bildene som viser at det ikke var en dobbeltgjenger som sto ved Donald Trumps side. Bildene er tatt av paret samme dag som pressekonferansen utenfor Det hvite hus:

Her møter Melania og Donald Trump en Secret Service-agent på Secret Services James J. Rowley treningssenter samme dag som pressemøtet utenfor Det hvite hus. Foto: Scanpix

Her møter Melania og Donald Trump en Secret Service-agent på Secret Service' James J. Rowley treningssenter samme dag som pressemøtet utenfor Det hvite hus. Foto: Scanpix

Her er Melania og Donald Trump på Secret Service' James J. Rowley treningssenter samme dag som pressemøtet utenfor Det hvite hus. Foto: Scanpix

Utdrag fra Twitter-debatten:

This is not Melania. To think they would go this far & try & make us think its her on TV is mind blowing. Makes me wonder what else is a lie pic.twitter.com/JhPVmXdGit — BuyLegalMeds.com (@JoeVargas) October 18, 2017

After checking out better pics, I'm reeling my conspiracy shit in. It IS Melania. Joe Vargas pics were of a TV screen & distorted. Sorry. pic.twitter.com/lQKyEnXAMA — 👻🎃Shelly Elter🎃👻 (@ShellyElter) October 18, 2017

okay look this "Melania body-double travels w Trump" story is silly I mean where would they find another woman willing to go places with him https://t.co/aaPQ40tWIu — shauna (@goldengateblond) October 18, 2017

It's not Melania. So why did they do that, put an actor with a terrible wig as stand-in for Melania Trump? pic.twitter.com/76aNOkfLum — Kremlin Trolls CI (@KremlinTrolls) October 18, 2017

There's a conspiracy theory out there saying that Melania Trump uses a body double who travels with Dotard. While I'm sure this is just a conspiracy theory, I wouldn't blame her for trying to stay as far away from that orange blob as possible! I'd feel bad for the double though. — Ed Krassenstein (@EdKrassen) October 18, 2017

Mest sett siste uken