Elv flommet over i Trøndelag

Ratvikbekken i Vanvikan i Nord-Trøndelag gikk over sine bredder natt til tirsdag. To hus i området ble rammet.

Politiet mottok de første meldingene om flommen i 2.20-tiden natt til tirsdag.

– Det vi vet nå er at to bolighus skal ha fått vann i kjelleren etter at Ratvikbekken gikk over sine bredder. Ifølge brannvesenet skal vannstanden ha gått litt tilbake den siste timen, sa operasjonsleder Rune Brandmo i Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen i 4-tiden.

Klokken 4.45 meldte politiet på Twitter at brannvesenet mente det ikke lenger var behov for evakuering av de flomrammede boligene.

Mest sett siste uken