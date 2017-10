En av tre slutter å bruke nettjenester på grunn av trusler og hacking

Hets på nett og digital forsøpling er i ferd med å bli den største trusselen mot en vellykket digitalisering av samfunnet, advarer ekspert.

OSLO (Nettavisen): En av tre nordmenn har latt være å bruke nettjenester på grunn av trusler eller hacking. Det viser en ny undersøkelse fra Norsk Senter for Informasjonssikring, NorSIS.

Nå advarer NorSIS og sier samfunnsøkonomien vil lide om ikke samfunnet tar cybersikkerhet på større alvor.

- Kan koste Norge milliarder

- Mange slutter rett og slett å benytte seg av flere digitale løsninger på grunn av dette. Det kan koste Norge som land titalls milliarder, sier seniorrådgiver i NorSIS, Bjarte Malmedal.

Bjarte Malmedal, seniorrådgiver hos NorSIS.

NorSIS får selv - blant annet gjennom tjenesten Slettmeg.no - mange av henvendelsene fra folk som er rammet av hets eller ubehageligheter.

Datingtjenester blant gjengangerne

- Folk tar kontakt med oss og ber om hjelp. De har havnet i en situasjon de vil komme seg ut av. Ofte er det snakk om bilder de selv eller andre har lagt ut som de ønsker fjernet, sier Malmedal til Nettavisen.

Gjengangere blant sakene er bilder og informasjon som ligger på datingtjenester eller sosiale medier.

- I vår undersøkelse svarer 33 prosent at de har latt være å bruke nettjenester av frykt for hacking eller trusler. Når vi bryter tallene ned, ser vi at den største gruppen er unge mennesker. 40 prosent er i alderen 18-34 år, sier Malmedal.

Deler passord med venner

Han sier unge ofte er bevisst på hvilke digitale fotavtrykk de etterlater seg, men at kunnskapen om sikkerhetskultur likevel er mangelfull.

- Vi ser for eksempel at mange deler passord med venner.

NorSIS går nå i gang med å kartlegge hvordan vår tillit eller mangel på tillit til digitale løsninger påvirker samfunnet. Norge er det femte mest digitaliserte landet i verden, men har ifølge World Economic Forum muligheter til å øke digitaliseringsgraden med 10 prosent og kan dermed oppnå en økning i bruttonasjonalproduktet på 0,75 prosent. Det tilsvarer nærmere 24 milliarder kroner per år.

- IT-folk må ta ansvar

På samme tid koster datakriminalitet det norske samfunnet enorme summer hvert år. Malmedal mener at det ikke bare er folk flest, men IT-sikkerhetsfolkene som må bli bedre til å lage robuste systemer.

- Når sikkerhetsfolk lager et system som krever passord av typen «Hj$1Li92#» er det å be om problemer. Det samme er tilfelle når du ikke får bruke noen av de siste 24 passordene dine om igjen. Det er jo det samme som å be om at folk skal lage elendige passord. Sikkerhetsfolk må også ta sin del av ansvaret for dette, sier cybersikkerhetseksperten.

Malmedal mener det er helt avgjørende at vi får på plass et bedre opplæringssystem for alle norske digitale innbyggere.

- Jeg tror ikke at folk er spesielt naive. Svindlerne er derimot utrolige profesjonelle. Det folk flest trenger er mer kunnskap, sier han.

Fakta: Fire råd til bedre cybersikkerhet

Oppgrader program- og maskinvare. Nyere produktversjoner har tettet flere sikkerhetshull enn gamle, og er bedre på sikkerhet.

Vær rask med å installere sikkerhetsoppdateringer. Kunnskap om nye sårbarheter sprer seg raskt. Derfor bør systemeiere være tilsvarende raske med å oppdatere, før noen bruker sårbarhetene til å bryte seg inn.

Ikke tildel sluttbrukere administrator-rettigheter. De fleste vanlige brukere har ikke behov for å installere programvare på maskinen. Overlat administrasjon og distribusjon av programvare til de som kan det.

Blokker kjøring av ikke-autoriserte programmer. Bare la brukerne kjøre godkjente programmer ved å bruke verktøy som Windows AppLocker. (Kilde: Nasjonal sikkerhetsmyndighet - NSM)

