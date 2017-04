En skadd i kjedekollisjon i tunnel på E18 i Holmestrand

ANNONSE

Politiet fikk like før klokken 12 melding om kjedekollisjonen i det sørgående løpet inne i Løkentunnelen. Seks biler var innblandet og det ble raskt store køproblemer på stedet.

En person er skadd og nødetatene er på stedet, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Ifølge brannvesenet var ikke personen fastklemt.

På grunn av veiarbeid i det nordgående løpet går både sør- og nordgående trafikk gjennom tunnelløpet der ulykken skjedde. E18 er sperret for all trafikk mellom krysset nord for Hanekleivtunnelen og Islandkrysset ved Holmestrand. Det er skiltet omkjøring.