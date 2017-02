Enken i Kongo håper French får reise hjem

ANNONSE

- Jeg har bedt til Gud om dette. French har lidd lenge. Nå må han og hans mor få forlate Kongo, sier Bibiche Olendjeke til VG.

NRK meldte mandag at Kongos justisminister Alexis Thambwe Mwamba har sagt at president Joseph Kabila har gått med på å benåde Joshua French i løpet av 2017. Ifølge kanalen blir French benådet av hensyn til moren Kari Hilde French, som i flere år har oppholdt seg i Kongo og jobbet iherdig for å få sønnen fri. Men meldingen er verken bekreftet av UD, French’ advokat Hans Marius Graasvold eller Kari Hilde French.

- Dette er en krevende sak som ikke er løst før Joshua French er ute av Kongo, sier utenriksminister Børge Brende (H).

French, som snart har sonet åtte år i kongolesisk fengsel, er dømt til døden og til fengsel på livstid. French og kameraten Tjostolv Moland var i Kongo da deres sjåfør Abedi Kasongo ble drept 5. mai 2009. Begge ble pågrepet, mistenkt for drapet. Begge nektet straffskyld.

Ankedomstolen i Kisangani dømte i 2010 begge til døden for spionasje, ulovlig våpenbesittelse, drapsforsøk, væpnet ran og for å ha dannet et kriminelt forbund. Bare Moland ble dømt for selve drapet. Nordmennene anket ikke dødsdommen, i håp om å få fortgang i soningsoverføring til Norge.

I august 2013 ble Moland funnet død på cellen de to delte i militærfengselet Ndolo i hovedstaden Kinshasa. I 2014 ble French dømt til livstid for overlagt drap på Moland.