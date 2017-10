Entra ønsker 16 etasjer på Skøyen

Selv om områdereguleringen for Skøyen setter en maksimal grense på 12 etasjer for ny bebyggelse, mener Entra at det kan plusses på ytterligere 4 etasjer i Verkstedveien 3.

(Estate Nyheter): Entra Eiendom har gitt Nordic Office of Architecture i oppdrag å studere mulighetene for å utvikle Verkstedveien 3 på Skøyen.

Dette er det samme arkitektselskapet som – med en rekke samarbeidspartnere – nylig vant konkurransen om det nye regjeringskvartalet.

Verkstedveien 3 har et tomteareal på bare 2.769 kvadratmeter.

– Som det fremkommer i områdereguleringen for Skøyen, kan det på denne tomt utvikles bygg på opptil 12 etasjer. Entra ønsker ytterligere å revitalisere kvartalet, derfor har vi på vegne av Entra utviklet nytt kontorbygg, på opptil 16 etasjer, skriver Nordic til Plan og bygningsetaten(PBE).

I en vedlagt mulighetsstudie redegjøres det for at ønsket om 16 etasjer skal sees i lys av andre høye bygg, som planlegges i området. Dette gjelder blant annet Orklas nye hovedkontor på 16 etasjer.

– Gjennom studier og analyser i denne rapporten, har målet vært å utvikle et bygg som passer inn på tomten, og som tilfører kvaliteter til et område med stort potensial, skriver arkitektselskapet.

I samarbeid med Entra Eiendom foreslår Nordic Office of Architecture å utforme et tydelig og stilrent bygg. Det skal skape attraktive grønne plasser, samt rom for brukere på gateplan, men også videre oppover i bygget. I tillegg skal det legge til rette for mer generøse forbindelser for fotgjengere- og syklister.

Det nye bygget skal også skape attraktive næringslokaler på bakkeplan, som det eksisterende bygget ikke har. Dessuten skal det utvikle et arkitektonisk uttrykk som går i dialog med det moderne og den historiske arkitekturen rundt tomten.

– I møte med kommunen ønsker vi tilbakemelding på hvordan Plan- og bygningsetaten forholder seg til en høydedifferensiering for tomten på Verkstedveien 3, med mulighet for nybygg på opptil 16 etasjer, skriver arkitektselskapet.

Med utgangspunkt i rapporten mener Nordic at et nytt bygg på 16 etasjer vil kunne skape et attraktivt kontorbygg sentralt lokalisert ved et kollektivknutepunkt.

Det skal også tilby en generøs offentlig grønn plass og byrom på bakkeplan, samt attraktive takhager og grønne altaner i byggets fasade. Nybygget skal dessuten stedstilpasses Skøyens særegne historiske arkitektur.

Les flere saker fra Estate Nyheter her!

Mest sett siste uken