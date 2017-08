Erna: - Det er falsk og uriktig, Jonas

Duggfrisk debatt mellom rivalene.

OSLO (Nettavisen): Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg og statsministerkandidat og Ap-leder Jonas Gahr Støre barket sammen hos tankesmien Civita onsdag.

- Takk for invitasjonen til Oslo-eliten når Vedum ikke kunne komme, hvor dere stiller med dommer, innledet Støre - og satte tonen.

KUN ÉN VINNER: Om 33 dager skal det avgjøres om Erna Solberg (H) eller Jonas Gahr Støre (Ap) blir Norges neste statsminister.

Temaene til diskusjon var: Økonomi og arbeid, skole og utdanning, samt helse og omsorg.

Erna: - Falsk og uriktig

Spesielt temaet om skattelette og formuesskatten fikk temperaturen opp mellom kamphanene.

- Formuesskattekuttet du klenger deg til, kan ikke ekspertene vise til at har den effekten dere ønsker, sa Støre.

Og han fikk raskt svar:

- Endringer i formuesskatten har ikke gått utover kommunene, slik du påstår. Det er falsk og uriktig, Jonas, sa Solberg - og fortsatte:

- Kommunene svekkes ikke, vi salderer midlene inn. Jeg har vært kommunalminister, så dette kan jeg ganske godt.

33 dager igjen ...



Nå har de kun 33 dager på seg til å overbevise velgerne før det store valget 11. september.

Spesielt Ap-leder Jonas Gahr Støre var i det muntre hjørnet i debatten.

- Grunnen til at du ikke har sett resultatene av Aps politikk er at du har sittet i regjering og jeg ikke,sa Støre - til latter i salen.

- Ap støtter jo fraværsgrense

Og da Solberg fremhevet fraværsgrensen som et virkningsfullt grep innenfor skole, repliserte Støre kjapt at:

- Det eminente forslaget fra din kunnskapsminister fikk jo nettopp støtte av Ap.

- Men heller ikke når det gjelder fraværsgrensen, vil du væer konkret, fortsatte Solberg.

Støre unnlot å oppklare det.

Det er Civita som arrangerer valgkampens første duell mellom Erna Solberg og Jonas Gahr Støre på Cafe Christiania i Oslo.

