Erna åpner for mulig ulvejakt

Regjeringen vil gjøre en ny vurdering av ulvens skadepotensial og viser til at ulvebestanden i Norge nå er høyere enn målene som Stortinget har satt, skriver VG.

- Det er for tidlig å gi klare svar om veien fram nå, Om det ikke blir lisensjakt i vinter, så kan det bli annen jakt, men avhengig av ny dokumentasjon av skader og skadepotensial med en økende ulveflokk. Da kan det bli skyting i løpet av våren av noen ulv, sier statsministeren til VG onsdag formiddag.

Støre forlanger ulveløsning

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener regjeringens håndtering av ulvesaken står til stryk. Han forventer at Stortingets vedtak følges opp.

– Det er en alvorlig situasjon når et stortingsvedtak med en klar intensjon blir parkert av en statsråd, i dyp strid med sin egen regjering og andre statsråder, sier han til NTB.

– Forliket på Stortinget hadde som sitt viktigste mål å få konfliktnivået ned. Det som skjedde før jul har ikke bidratt til det, sier Støre og sikter til at rovviltnemndenes anbefaling om å skyte 47 ulv ble omgjort og redusert til 15 av regjeringen.

– Rovdyrpolitikk har alltid engasjert og splittet i Norge. Det er regjeringens ansvar å sørge for løsninger som gjør at konfliktnivået går ned, sier Støre, som mener det ikke holder å vise til vurderingene fra Justisdepartementets lovavdeling alene.

– Det er alltid klokt å lytte til lovavdelingen, men i Norge har vi en tradisjon for å gjennomføre Stortingets politikk. Da må vi tilpasse lover og regelverk slik at de er i tråd med Stortingets intensjon og internasjonale forpliktelser. Der er vi ikke nå, med det opplegget regjeringen har.

Busser ulvemotstandere til Oslo



Klimaminister Vidar Helgesen (H) møter partiene i ulveforliket Ap, KrF, Høyre og Frp klokken 14.

Mange ulvemotstandere er på vei til Oslo onsdag for å delta i en markering foran Stortinget. Det er satt opp ni busser fra Hedmark og Oppland, og det er varslet en markering der innbyggere, jegere, beitenæring, grunneiere, friluftsfolk og ordførere stiller opp for å markere sin motstand mot at Klima- og miljødepartementet 20. desember sa nei til lisensfelling av inntil 32 ulv i de fire ulverevirene der rovviltnemndene tidligere åpnet for felling.

Styreleder Egil Magnar Stubsjøen i Glommen Skog er blant dem som mener at ulv ikke hører hjemme i norsk natur.

Til Østlendingen sier han at regjeringen enten har gjennomført en slett politisk prosess eller bevisst har en strategi for mer ulv i norsk natur.

- Vi har i mange år advart mot at hele området øst for Glomma kan bli et eneste stort ulvereservat. Nå er vi likevel i ferd med å få det, uttalte styrelederen til Østlendingen tirsdag.

Ifølge programmet for markeringen blir det oppmøte foran Stortinget klokka 12.30. Her er det varslet appeller fra blant andre ordførere i Nord-Fron, Åmot og Elverum.