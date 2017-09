Erna klar for siste valgkampinnspurt

Statsminister Erna Solberg (H) setter alle kluter til for å vinne tilbake velgere. Lørdag legger hun ut på en ny turné med valgløfter i bagasjen.

Solberg setter lørdag kurs mot Trøndelag og Møre og Romsdal. I løpet av den tre dager lange turneen får ytterligere tre fylker – Rogaland, Hordaland og Vest-Agder – besøk.

Lørdag skal statsministeren blant annet møte Venstre-leder Trine Skei Grande i Stjørdal og holde valgappell i Trondheim.

Nedgang på Vestlandet

Målingene den siste tiden gir statsministeren grunn til uro. På en måling fra InFact for VG fredag går Høyre mot et katastrofevalg på Vestlandet. I tre av fire fylker kan partiet miste stortingsrepresentanter.

I Møre og Romsdal får partiet en tilbakegang på 5,9 prosentpoeng ifølge InFact-målingen. I Hordaland, Solbergs hjemfylke, er tilbakegangen 7,9 prosentpoeng i forhold til valget i 2013, og i Rogaland er den på hele 8,9 prosentpoeng.

Imidlertid har det vært store sprik i fylkesmålingene den siste tiden, og InFact skiller seg fra øvrige meningsmålingsinstitutter ved at de vekter mot kommunevalget for to år siden i stedet for siste stortingsvalg.

På en måling som Respons Analyse har gjort for Bergens Tidende fredag, er Høyre størst av partiene med 30,1 prosent. Også i Rogaland har Høyre gjort et byks framover til 31 prosent, ifølge denne målingen.

Kan snu

De rødgrønne har lenge ligget an til en knepen seier i stortingsvalget, trass i Arbeiderpartiets dramatiske fall på målingene. Men dette kan fortsatt snu. Ifølge en måling i Dagbladet lørdag har sjansen for at de fire borgerlige partiene Høyre, Frp, Venstre og KrF får flertall, økt fra 11 til 17 prosent den siste uka.

Har du sett denne videoen?