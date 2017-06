Erna om Olemic: - Ser ingen grunn til at han ikke skal fortsette

ANNONSE

STATSMINISTERBOLIGEN (Nettavisen): På statsministeren Erna Solbergs (H) halvårlige pressekonferanse, ga statsministeren sin fulle støtte til partikollega og stortingspresident Olemic Thommessen.

Thommessen har fått sterk kritikk fra både Riksrevisjonen og Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, etter at Stortingets byggeprosjekt i Prinsens gate 26 har sprukket med hele 700 millioner kroner.

Les også: Stortingspresidenten får krass kritikk etter byggeskandale

- Ser ingen grunn til at han ikke skal fortsette

På spørsmål om Solberg fortsatt ser på Thommessen som kandidat til å fortsette som stortingspresident til høsten, sa hun:

- Jeg ser ingen grunn til at han ikke skal være kandidat, men det er det altså Høyres stortingsgruppe som avgjør, svarte hun og utdypet at:

– Jeg opplever at dette var et prosjekt som kom skjevt ut helt i begynnelsen. Det skyldes ikke Olemic Thommessen, men det forrige presidentskapet. Jeg synes han må ta en urimelig belastning for noe dette og det forrige presidentskapet burde dele skylden for, sa statsministeren.

- Skulle vært bedre

- Ser du ikke noe kritikkverdig med en sprekk på 700 millioner, statsminister?

- Jo, jeg mener det er grunnlag for kritikk for måten Stortinget har styrt prosjektet på, men jeg synes det har vært for mye kritikk av Olemic og for lite fokus på de opprinnelige rammene, utdypet hun overfor Nettavisen.

- Men det er klart det skulle vært bedre kvalitetssikring på veien, skjøt hun inn.

På spørsmål om ikke Høyres stortingsgruppe ved sin kritikk av presidentskapet har bidratt til å skape denne «urimelige belastningen», svarte hun:

– Høyres gruppe har vært tydelig på fordelingen av ansvar med det forrige presidentskapet.

- Han har vært en veldig god president

Solberg roste tvert imot Thommessen for innsatsen gjennom denne perioden:

- Jeg mener han er en god president som har vært en god representant for Stortinget.

Hun trakk spesielt frem Thommessens arbeid med menneskerettigheter som noe positivt.

Solberg presiserte at hun ikke har lest hele rapporten fra Riksrevisjonen, da hun vurderer dette som en sak for Stortinget.

Flengende kritikk

Slik vurderer Riksrevisjonen byggeprosjektet:

Byggeprosjektet har hatt en kraftig kostnadsøkning som bare delvis kan forklares med at prosjektet har endret karakter.

Det er lagt mer vekt på tidsplan og funksjonalitet enn på å sikre kostnadskontroll.

Prosjektorganiseringen har ikke vært tilpasset prosjektets kompleksitet og omfang.

Mangelfulle utredninger ligger til grunn for kostbare valg.

Bedre kvalitetssikring kunne ha avdekket svakheter ved byggeprosjektet.

Stortinget mangler et regelverk som skal sikre god og effektiv gjennomføring av store byggeprosjekter.

Utvidelse av avtalen om prosjektering fulgte ikke anskaffelsesregelverket.

Stortingets beslutninger om å bevilge penger til prosjektet er tatt på et ufullstendig grunnlag.

Det er behov for klargjøring av roller og ansvar mellom organene i Stortinget i administrative saker.

Her kan du lese flere detaljer i rapporten fra Riksrevisjonen som kom 6. juni.

Har du sett denne videoen?