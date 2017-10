Erna-refs: - Uryddig av Jagland

Statsministeren ber Thorbjørn Jagland tenke seg mer om.

Generalsekretær i Europarådet, Thorbjørn Jagland (Ap), har fått mye kritikk for å kommentere norsk partipolitikk.

Jagland skrev blant annet på Facebook at «jeg hørte nettopp at Utenriksdepartementet sier at politimetodene som brukes i Spania er et internt anliggende».

UD har sett seg så lei av Jaglands klagesang at de for to uker siden sendte inn en formell klage på Jagland, som de mener feiltolker norske signaler.

- Man må være litt ryddig

Statsminister Erna Solberg (H) har forståelse for UDs linje:

- Det er UD som har levert klagen, men jeg synes det er klart at når man er generalsekretær i Europarådet, og dermed har ansvaret for mediefrihet, så må man være litt ryddig i måten man argumenterer på, sier Solberg til Dagbladet - og legger til at:

- Jagland tok en informasjonsmedarbeiders uttalelse og satt de i en annen kontekst enn hva de var gitt for. Og jeg synes man skal tenke på at når man har den typen internasjonale verv som generalsekretær i Europarådet, så skal man ikke delta i den norske politiske debatten uten å tenke godt gjennom hvilket autoritet man tar med seg inn i debatten.

Stavrum: Tell til 36,9

Sjefredaktør i Nettavisen, Gunnar Stavrum, understreker at Jagland er generalsekretær i Europarådet og ikke en privatperson som kan lire av seg påstander og hypoteser på sosiale medier.

«Det hadde vært en fordel om han også anerkjenner hvilken rolle kritiske medier har for en åpen debatt i et demokrati, og at han følger vanlige spilleregler mellom maktmennesker og mediene, og ikke henfaller til en ensidig klagesang på sosiale medier.» spør sjefredaktør Gunnar Stavrum i sin blogg.

Og Stavrum gir et klart råd:

- Mitt råd til Thorbjørn Jagland er følgende: Neste gang du irriterer deg over mediene - tell sakte til 36,9, åpne en flaske rødvin og ta deg et lavendelbad!

