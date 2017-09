Erna Solberg: - Støre kunne vært utenriksminister i min regjering

Statsminister og gjesteredaktør Erna Solberg med frisk innrømmelse i debatt med sjefredaktør Gunnar Stavrum.

Under ledelse av Anders Høglund møttes de to live på Facebook fredag morgen. Trioen var innom mange temaer, og Solberg ble også spurt om - i en helt tenkt situasjon - kunne Ap-leder Jonas Gahr Støre fått plass i hennes regjering?

- Jeg synes han var en ganske brukbar utenriksminister, det tror jeg alle i Norge synes at han var, sier Solberg - og fremhever at:

- Han er både språkmektig og flink.

Høyreleder Erna Solberg er gjesteredaktør i Nettavisen fredag morgen.

- Jonas' finansminister

- Hvilken post kunne du tenkt deg i hans regjering, gitt at statsministerposten er opptatt?

- Jeg er veldig opptatt av skole og kunnskap ..., men det er klart: Det handler om å ha innflytelse, så etter statsministerjobben, er det finansminsteren som er viktigst, mener hun.

- Det tror jeg hadde gått ganske bra fordi i mange saker er Høyre og Ap like, ser du Norge utenfra skyter sjefredaktør Gunnar Stavrum inn - og nevner blant annet oljevirksomhet.

Gunnar Stavrums vikar fredag er ingen ringere enn statsminister Erna Solberg (H), som leder redaksjonens morgenmøte.

Støre søkte jo jobb hos Høyre

- Der er forskjellene ganske små. Erna hadde klart seg godt på mange poster Jonas - og motsatt. Støre søkte i sin tid jobben som rågiver hos Høyres stortingsgruppe, så han er ikke så langt unna.

- Alle store endringer i oljepolitikken er et resultat av det Høyre og Ap er blitt enige om, tilføyer statsministeren.

- Det er god tradisjon for et lite land at de største partiene kan komme til slike kompromisser mener hun.

- Da blir mange Sp-velgere skuffet

- Med MDG på vippen – hva tenker du da?

- Da tenker jeg at dette blir vanskelig for Norge, sier Solberg - og utdyper det slik:

- MDG vokser på klar og tydelig anti-oljepolitikk, det å skulle forsere nedbygging av oljeaktiviteter som vil skje naturlig, er det samme som å si at vi skal ha flere arbeidsledige. I tillegg vil noen Sp-velgere bli skuffet, det blir ikke flere veier i distriktene da.

- Nei, jeg klamrer meg ikke fast til jobben



- Klamrer du deg fast til statsministerjobben da, spurte Anders Høglund.

- Nei, i en slik situasjon er det naturlig at Jonas ser hva han kan få til, sier statsminister Erna Solberg.

