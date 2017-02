Erna Solberg lover bedre mat til eldre

ANNONSE

Det ble kjent i forbindelse med at Solberg lørdag besøkte Løkentunet sykehjem i Askim i Østfold. Fra og med mars vil hele sykehjemmet ha senere middag og varm lunsj.

- Vi vet at eldre pasienter på norske sykehus er underernærte, sier Solberg til NTB og viser til flere ferske studier om temaet.

- Dette dreier seg egentlig om at man forverrer en generell sykdom og alderdom hvis man får i seg for lite næring, konstaterer statsministeren.

Hun tok opp temaet i sin nyttårstale og har den siste tiden besøkt en rekke sykehjem for å snakke om eldre og ernæring.

I januar kom en studie fra Nasjonalt råd for ernæring som viser at én av tre pasienter på norske sykehus er underernært eller i risiko for underernæring. Blant eldre er andelen enda høyere.

Kan dø

Samtidig viser en fersk studie fra Hordaland at vekttap på bare tre kilo kan ha dødelig utgang for eldre mennesker. Det er doktorgradsstipendiat Teresa Haugsgjerd og professor Grethe Tell ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen som har undersøkt sammenhengen mellom vektendring og død i aldersgruppen 71-74 år.

Regjeringens nye handlingsplanen innebærer blant annet å styrke kompetanseløft 2020, slik at kunnskap om ernæring blir inkludert. Ernæring skal også bli et innsatsområde i pasientsikkerhetsprogrammet "I trygge hender".

- Rent praktisk handler dette om å tilrettelegge for bedre tid rundt måltidene og flytte middagen til senere på ettermiddagen, sier Solberg.

Hun viser til at eldre på sykehjem i dag ofte får måltidene altfor tett tidlig på dagen, noe som fører til svekket ernæring utover ettermiddagen og kvelden.

Gjør endringer

En rekke kommuner har imidlertid allerede gjort endringer i sine måltidsrutiner for å styrke ernæringen for de eldre. Selv har Solberg besøkt sykehjem både i inn- og utland for å lære mer om saken.

- Vi ser nå at det er flere og flere som gjør disse endringene. Det har vært jobbet opp mot kommunepolitikere for å få til dette, sier hun.

- Kulturforandring er ofte det vanskeligste, konstaterer Solberg, som også varsler krav til sykehjemsledelsen i den nye handlingsplanen.

- Når vi legger dette inn i styringssystemene på ernæring og i pasientsikkerhetsprogrammene, betyr det også at det blir strengere krav til at ledelsen følger med på ernæring og mat på sykehjem.

