Å si at noen «sleikee andre oppetter ryggen», er ikke greit i den politiske debatten, sier statsminister Erna Solberg.

Etter debatten mandag morgen på NRK-radio sa innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp), at KrF-leder Knut Arild Hareide «sleiker imamer opp etter ryggen».

Det fikk Erna Solberg (H) til å rykke ut og ta avstand fra ordbruken til sin egen statsråd.

- Jeg reagerte sterkt på det. Dette er uttrykk vi ikke skal bruke mot hverandre i norsk politikk. Det har jeg også sagt til Sylvi. Dette er typiske angrep jeg opplever å få på sosiale medier etter besøk i en moské eller møter en imam. Det er et debattnivå vi bør holde oss unna, sier hun til Dagbladet.

Statsministgeren legger til at hun opplever Sylvi som en ganske ryddig politiker som er opptatt av sak. Hun vil imidlertid ikke kreve at Listhaug sier unnskyld - og KrF-leder Knut Arild Hareide sier også at han ikke forventer det, skriver Dagbladet.