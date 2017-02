Erna tar et siste farvel med Kaci

ANNONSE

Lederen av Nobel-komiteen døde av kreft 19. februar, 65 år gammel.

Les også: Kaci Kullmann Five er død

Statsminister Erna Solberg og en rekke andre profilerte politikere er til stede for å ta et siste farvel med henne i Lommedalen kirke.

Lommedalen kirke fylt med vakre blomster for å hedre Kaci Kullmann Five.

– Kaci var et varmt og godt menneske, det var alltid oppløftende å jobbe sammen med henne. Det er tragisk for Nobel-komiteen å ha mistet Kaci, sa Høyre-veteran Kåre Willoch til Budstikka før han gikk inn i kirken.

- Personlig farvel

Kullmann Fives familie har understreket overfor pressen at bisettelsen først og fremst skal være «et personlig farvel med en kjær ektefelle, mor og svigermor, mormor, farmor og familiemedlem».

Kirken har kapasitet til å samle omlag 700 mennesker.

Slik husker vi Kaci Kullmann Five.



Ønsker bidrag til Kreftforeningen



I dødsannonsen i Aftenposten står det at: «I stedet for blomster mottas med takk et bidrag til Kreftforeningen».

I 2014 ble Kullmann Five diagnostisert med brystkreft. Etter cellegift, operasjon og stråling var hun ferdigbehandlet i desember samme år.

Da hun som nestleder i Den norske Nobelkomiteen deltok på fredsprisutdelingen det året, var det med kortklipt hår og uten hårspennen.

Les også: Kaci Kullmann Five hylles etter langt liv i politikken

75. mest innflytelsesrike kvinne

–Det var ikke så mange som spurte meg om jeg var syk, men de fleste så at jeg hadde ny frisyre, sa Kullmann Five.

Året etter overtok hun som leder for Nobel-komiteen, og samme år rangerte økonomitidsskriftet Forbes henne som nummer 86 på lista over verdens 100 mest innflytelsesrike kvinner. I 2016 rykket hun opp til 75. plass.