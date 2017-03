Parkeringshuset under Torvet i Kristiansand har satt sinnene i kok. Nå havner saken også på EFTA-domstolens bord. Foto: Tor Erik Schrøder (NTB scanpix)

ESA stevner Norge for parkeringshus i Kristiansand

Norge blir stevnet for EFTA-domstolen for tildelingen av en kontrakt for bygging og drift av et parkeringshus under Torvet i Kristiansand.