- Nedrustningsdagen er i morgen, og vi ønsker å si fra at prosessen fremdeles kan bli angrepet av fredens fiender, heter det i et brev datert fredag 7. april, som BBC har fått tak i og offentliggjort.

ETA, som har stått bak en rekke bombeangrep og drap de siste tiårene, har stilet uttalelsen til det internasjonale samfunnet. Gruppen sier den allerede har overlevert alle sine våpen og eksplosiver til ledere for de sivile, baskiske organisasjonene. ETA beskriver seg videre som en avvæpnet organisasjon.

Oppslutning

Overlevering av våpen og eksplosiver skal ifølge brevet foregå i Bayonne i den franske delen av Baskerland. Det er ventet at tusenvis vil møte opp for å få med seg dette.

ETAs varslet i mars sin plan om å gi fra seg alle våpnene innen 8. april, opplyser en kilde med nær kjennskap til forhandlingene.

Forsvinn!

Den spanske regjeringen har gjort det klart at ETA ikke bør vente seg noe som helst i bytte mot avvæpningen.

- Det ETA må gjøre, er å oppløse seg selv og forsvinne, skrev Spanias innenriksminister Juan Ignacio Zoido på Twitter tidligere i måneden.

I brevet fra ETA står det at å overlevere alle våpen har vært en tøff og vanskelig prosess. Ikke uventet får baskiske ledere ros for støtten, mens Spania og Frankrike får gjennomgå for å ha vært gjenstridige.

ETA ble dannet i 1959. Gruppen regnes som en terrororganisasjon av EU. I 2011 erklærte ETAs væpnede fløy en permanent våpenhvile, ett år etter at gruppen gjennomførte sitt siste dødbringende angrep.