Etikk-ekspert: - Ingen grunn til å identifisere professoren

- Det er viktig å omtale saken, men ikke navngi ham for hele det norske folk.

De siste par dager har en professor i Norge fått mye medieomtale for å ha sendt slibrige SMS-er til flere kvinnelige studenter.

Her er noen av de omtalte tekstmeldingene:

«Kan jeg kjøpe trusen din?»

«Liker du rimming?»

«Hei sexy jente ...»





- Skjønner at saken vekker oppsikt

VG, NRK og Stavanger Aftenbladet har slått saken stort opp og navngitt professoren.

Etikk-ekspert Gunnar Bodahl-Johansen sier til Nettavisen at han har stor forståelse for interessen for saken:

- Jeg skjønner at saken vekker oppsikt og at det som kommer frem, må slås ned på. Det er også rimelig å reagere overfor professoren, denne saken må tas alvorlig, sier Bodahl-Johansen til Nettavisen - men:

- At denne saken er av en slik karakter at hans navn skal publiseres for hele det norske folk, har jeg problemer med å se.

- Ikke identifiseres

Bodahl-Johansen mener det skal tungtveiende grunner til for å identifisere:

- Denne type meldinger bør ikke en professor sende til sine studenter, men utover det har ikke saken noen samfunnsmessig betydning. Konsekvensene tilsier ikke at han skal identifiseres, sier etikk-eksperten.

Han ønsker debatten velkommen:

- Det er naturlig og viktig å omtale denne saken, vise at dette kan skje i et studentmiljø og sørge for at alle sider ved saken kommer frem, understreker Bodahl-Johansen.

Les også: Linn Rosenborgs blogg: «Liker du rimming»





Trædal vs Rolness

I sosiale medier diskuterer Oslo-politiker Eivind Trædal (MDG) og samfunnsdebattant Kjetil Rolness tematikken ivrig tematikken.

Trædal er for identifisering - Rolness imot.

Les også: Sex-meldinger fra professor får sosiale medier til å koke

Nettavisen identifiserer ikke

I motsetning til en rekke medier, velger Nettavisen å ikke identifisere professoren fordi han verken er dømt eller anmeldt, med henvisning til «Vær varsom-plakatens 4.7»:

«Vær varsom med bruk av navn og bilde og andre klare identifikasjonstegn på personer som omtales i forbindelse med klanderverdige eller straffbare forhold. Vis særlig varsomhet ved omtale av saker på tidlig stadium av etterforskning, i saker som gjelder unge lovovertredere, og der identifiserende omtale kan føre til urimelig belastning for tredjeperson. Identifisering må begrunnes i et berettiget informasjonsbehov.»

- Personalsak

Nettavisen har forsøkt å få kontakt med professoren.

Nettavisen har også vært i kontakt med sjefen til professoren, som forteller at det fra høyeste hold er tatt følgende beslutning:

- Dette er en personalsak, og vi skal derfor ikke gi noen ytterligere kommentar offentlig.

Har du sett denne videoen?