Ett år siden «heksebarnet» Hope ble reddet - nå blir han skolegutt

Det rørte en hel verden til tårer, dette lille guttebarnet på to år som var blitt utstøtt fra landsbyen sin fordi noen hadde fått for seg at han drev heksekunst.

Da den danske hjelpearbeideren Anja Ringgren Lovén - som driver organisasjonen Din Nødhjelp - hørte om toåringen, dro hun til landsbyen for å finne ham.

REDDET: Lille Hope (2) ble reddet etter å ha gått rundt alene i åtte måneder. Foto: Facebook

Vandret alene i åtte måneder

30. januar i fjor fant hun ham vandrende naken rundt i utkanten av landsbyen, mens han lette etter søppel han kunne spise. Da hadde toåringen vandret rundt slik i over åtte måneder.

Hjelpearbeideren ga den utsultede gutten vann og kjeks, og tok ham med til det lokale sykehuset, hvor han etter hvert kom seg raskt.

Blir skolegutt

Han fikk navnet Hope, og ble plassert i et barnehjem som Ringgren Lovén driver. Gutten har også utviklet et nært forhold til redningskvinnens egen sønn.

Nå - ett år etter at han ble reddet - skal han starte på skolen.

Kåret til verdens mest inspirerende

Anja Ringgren Lovén ble i desember i fjor kåret til verdens mest inspirerende kvinne av det østerrikske magasinet OOOM.

- Jeg er selvfølgelig veldig stolt over å ha blitt kåret, men samtidig også meget overrasket. Jeg følger mitt hjerte i alt jeg gjør, og det er vanskelig å rose seg selv, sa hun til danske TV 2 etter kåringen.



Etter den enorme oppmerksomheten hjelpearbeideren og barnehjemmet fikk tidlig i 2016, ble barnehjemmet utsatt for en rekke trusler i Nigeria.

- Vi har bevæpnet politi utenfor barnehjemmet nå. Det er nødvendig. Jeg kjører eller går aldri samme rute to ganger og vi fyller bensin på ulike stasjoner hver gang, sa hun i mars i fjor.