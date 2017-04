Etter stormen: Derfor kastet Malika Faviano hijaben

ANNONSE

SANDNES (Nettavisen): Det er mange som har en mening om Malika Faviano (25).

Selv sier hun at de fleste tar feil.

– Jeg føler meg misforstått. Det er skapt et bilde av meg i media som ikke stemmer, sier Faviano til Nettavisen.

– Hva er galt?

– Det er ikke min oppgave å gi en forklaring. De som kjenner meg vet hva jeg står for. Det gjør ikke hele Norge, fortsetter hun.

Det er ett og et halvt år siden frisør Merete Hodne (48) nektet Malika Faviano – den gang Malika Bayan – adgang til frisørsalongen.

Hijaben til Faviano fikk brynefrisøren til å sette foten ned.

Saken havnet helt i Høyesterett, men anken ble avvist og frisøren ble dømt for å nektet 25-åringen adgang.

– Da jeg anmeldte forholdet ante jeg ikke at saken skulle få så store konsekvenser. Det er helt surrealistisk, sier hun.

TATER: Malika Bayan er stolt av sitt opphav.

Ble sjokkert



Den såkalte hijab-saken har fått stor oppmerksomhet i norske medier. Et raskt søk avslører over tusen artikler. I kommentarfeltene bobler meningene over.

Faviano mener mange har «lett for å glemme» at Merete Hodne nektet å vedta boten, og at det var politiet som valgte å ta saken til retten.

– For meg blir det rart å høre på når jeg selv kjenner saken best. Det mange åpenbart glemmer er at jeg bare er et vitne. Mange tror også at jeg har blitt rik på denne saken. Jeg har ikke tjent én krone. For meg er dette en prinsippsak, fortsetter hun.

– Hva husker du best fra den dagen du ble nektet adgang til frisørsalongen?

– Jeg har vært vant til mange stygge blikk med hijab, men å bli nektet adgang var sjokkerende. Jeg har aldri før fått en så direkte tilbakemelding, sier Malika.

På spørsmål om hvorfor hun valgte å anmelde frisøren er svaret todelt.

– Jeg er en person som ikke tar meg så veldig nær av ting, men for andre kan en slik opplevelse føre til at de blir veldig lei seg og føler seg utstøtt. Jeg liker ikke at folk blir behandlet urettferdig, sier hun.

Kan ikke å svare alle



Det er mange som kontakter Malika Faviano. Mange vil vise støtte, men noen har også helt andre agendaer.

FÅR GÅ I FRED: Etter at Malika Faviano kastet hijaben i februar blir hun ikke like ofte gjenkjent på gaten.



– Jeg prøver å svare alle så godt jeg kan, men det er vanskelig å overbevise dem som allerede har et bilde av hvordan jeg er. For å være helt ærlig: Hvorfor skal jeg bruke av min tid på å overbevise dem? Da velger jeg heller å svare dem som skriver noe fint, selv om det ikke er alltid så lett med så mange meldinger, sier hun og smiler.

Malika Faviano er i dag mor med delt foreldreansvar til en liten gutt på snart tre år. En gutt med stø kurs mot trassalderen. Eksmannen til Faviano er for øvrig muslim.

– Hvilken verdier er det viktig for deg å gi sønnen din?

– Når han blir større blir det viktig for meg at han skal få lov til å finne sin egen vei. Jeg skal være der for ham og støtte ham uansett hvilken vei han velger. Hvorvidt jeg bærer hijab eller ikke, definerer ikke meg som mor, sier Malika.

Fikk kallenavnet «gypsy»

25-åringen er født i Stavanger, men har bodd flere år i utlandet med sine besteforeldre. Blant annet Spania, Malta og Australia.

Morfarens jobb i oljeindustrien førte henne til «the land down under» – Australia. I Spania bodde hun med mormor og gikk på barneskolen, mens oppholdet på Malta var jobb for Malika.

– Jeg ser på meg selv som 100 prosent norsk, men jeg er av tater-slekt. Det er jeg stolt av. I tillegg har jeg en far som er italiener, forklarer hun.

Før hun konverterte til islam het hun Charlotte Antonsen, men navnet ble ikke alltid like flittig brukt. På ungdomsskolen gikk hun nemlig under kallenavnet «gypsy» – på godt norsk «sigøyner». Moren er norsk, men halvt tater.

– Det var ingen som kalte meg for Charlotte på ungdomsskolen, men jeg følte meg ikke mobbet, forteller hun.

SKAPER REAKSJONER: Meldingene tikker jevnt og trutt inn til Malika Faviano sin mobil. Ikke alle støtter henne.



– Hvilket forhold har du til religion?

– Det reddet meg ut av en farlig vei i slutten av tenårene. Det fikk satt meg på plass – det fikk meg til å tenke igjennom ting. Der og da var det et riktig og viktig valg, sier hun.

– Hvor er du om fem år?

– Jeg håper at jeg har fått stabilitet i livet mitt. Jeg er lei av å kjempe og sette meg selv til siden for andre. Nå er det viktigste for meg å bli lykkelig og slå meg til ro. Kanskje jeg flytter til Oslo, sier alenemoren.

Bodde i fosterhjem

Malika Favianos vei til islam har vært lang og til tider hard.

– Hvordan vil du beskrive oppveksten din?

– Noen ganger veldig bra, andre ganger veldig dårlig. Det var store kontraster i oppveksten min. Fra å ha det veldig greit til ikke å ha det så greit. Vi reiste mye og bodde mye i utlandet, sier Malika.

Da hun kom tilbake til Norge gikk det skeis.

– Mine foreldre hadde store rusproblemer, så jeg måtte bo hos mine besteforeldre. Der hadde jeg det fint, forteller hun.

I RETTEN: Her da ankesaken var oppe i Gulating lagmannsrett i Stavanger. Malika Bayan helt til venstre i bildet og Merete Hodne ytterst til høyre.

Da morfaren døde av kreft i 1999 havnet Malika tilbake hos moren sin. Mormor var syk og kunne ikke lenger passe på jenta som da var blitt 15 år.

– Jeg falt mellom fingrene til systemet. Mamma hadde mer enn nok med seg selv. I tillegg var ikke jeg den enkleste tenåringen å hanskes med ...

– ... jeg har alltid vært redd for å vise følelser, og fremstår kanskje som kald. For meg er det å vise følelser det samme som å være sårbar, sier hun.

Løsningen ble fosterhjem. Først i helgene, så gradvis mer.

– Jeg har fortrengt veldig mye. Mitt liv har hatt mange epoker. Jeg føler meg kanskje mer som en 40-åring – men av og til som en 15-åring, sier hun og fortsetter:

– Det er store kontraster i livet mitt. Det er svært få som klarer å forstå meg.

Byttet ut hest med boksehansker



I mange år var hest best for Malika Faviano. Sin første ponni fikk hun som tidlig tenåring, og da hun var 16 år fikk hun flere gode plasseringer i ulike mesterskap som ponnirytter.

– All min tid gikk med til å ri hest. Det var treninger, konkurranser og mye reising. Jeg tok også fri fra skolen ett år og utsatte videregående for å satse på hest. Det er mange som ikke vet det, sier Faviano og ler.

­­­– Hesteinteressen har jeg arvet etter mamma. Hun har alltid drevet med hest. Allerede som liten var jeg med i stallen, fortsetter hun.

PÅ HESTERYGGEN: Den gang het hun Charlotte Antonsen og markerte seg skarpt i ulike mesterskap.



I hestemiljøet møtte hun også barn av svært rike foreldre, blant annet døtrene til Johan H. Andresen.

– Katharina og Alexandra Andresen deltok på mange av de samme stevnene som meg. Det var en fin tid, sier hun.

Men det tok slutt. Faviano ga seg og fikk andre interesser.

– Jeg gikk lei og ble mer fasinert av gutter og fester. I tillegg begynte jeg med boksing, men hanskene ble lagt på hyllen etter en lei slåsskamp på skolen, sier hun.

Kan ikke fortelle alt



Nå kjenner hele Norge henne gjennom den såkalt hijab-saken. Faviano forteller at mange har spekulert i om besøket til akkurat den bestemte frisørsalongen var med overlegg. Det avviser hun kontant.

– Det var det ikke – og om det så var, så hadde ikke det forandret saken. Dette er en ulovlig forskjellsbehandling, sier hun.

Hun påpeker at mange likevel velger å dømme henne basert på saken med frisøren.

I RETTEN: Her er Malika Faviano da saken mot Merete Hodne var oppe i Jæren tingrett. Hodne ble til slutt dømt for å ha kastet Faviano ut av salongen sin fordi hun brukte hodeplagget hijab.

– Det er trist å se at folk kan være så trangsynte og bruke en så liten del av hjernen sin. Det blir det samme som at jeg skulle hate Merete Hodne for hennes handling. Det gjør jeg ikke. Du skal huske på at jeg gikk med hijab i nesten tre år før jeg gikk til denne frisørsalongen, sier hun.

– Hva er ditt forhold til Merete Hodne i dag?

– Ingenting. Jeg ønsker henne alt vel og bærer ikke nag. Tross alt. Jeg kjenner henne ikke, sier Malika.

– Hvorfor har du nå kastet hijaben?

– Det har skjedd en stor endring i livet, og jeg er nå kommet til et punkt hvor jeg er usikker på om valgene jeg har gjort er riktige. Har min tilknytning til islam vært av eget ønske, eller har jeg tatt et valg basert på forventninger til meg? spør Malika.

– Er du ikke muslim ...

– ... jeg er ikke-praktiserende, sier hun, som ikke ønsker å gå ut med mer om hvorfor hun kastet hijaben.

– Jeg håper folk kan tenke at det er mer til historien enn det man får vite. Jeg har et liv og lever ikke i media. Det er ikke slik at folk har rett til å vite alt, sier Malika.

