ETTERLYST: De to litauske mennene Rytis Jankunas (25) og Zilvinas Zabelevicius (34) er etterlyst og siktet etter gullsmedranet i Trysil i mars i år. Foto: Politiet

Etterlyser disse to etter gullsmedran i Trysil

Innlandet politidistrikt etterlyser to litauiske menn etter at en gullsmed ble ranet i Trysil i mars 2016. De to er siktet i saken.