EU-kommisjonen vil ha 50.000 nye kvoteflyktninger til Europa

EU-kommisjonen mener europeiske land bør ta imot dobbelt så mange kvoteflyktninger som i dag.

Kommisjonen la onsdag fram et forslag til nytt program for kvoteflyktninger for perioden fram til oktober 2019.

EUs forrige program ble vedtatt i 2015. I alt 23.000 kvoteflyktninger har nå kommet til Europa gjennom dette programmet og gjennom EUs samarbeidsavtale med Tyrkia.

Nå vil EU-kommisjonen at europeiske land skal ta imot minst 50.000 nye kvoteflyktninger de kommende to årene.

Åpner for mer grensekontroll i Schengen

EU-kommisjonen samtidig motvillig med på at det bør åpnes for mer langvarig indre grensekontroll i Schengen-området.

I dag har medlemslandene i Schengen mulighet til å innføre midlertidig grensekontroll i opptil seks måneder hvis det oppstår alvorlige sikkerhetstrusler.

EU-kommisjonen foreslår nå at denne grensa bør forlenges til ett år.

Samtidig mener EU-kommisjonen at det bør være mulig å fortsette med grensekontroll hvis trusselen vedvarer. I slike tilfeller kan det derfor åpnes for grensekontroll i mer enn ett år. Men kontrollen skal ikke vare i mer enn tre år alt i alt.

I forslaget gir Kommisjonen delvis etter for press fra Norge og andre land som har innført midlertidig grensekontroll.

- Må balansere

Norge har ønsket mer fleksible regler for grensekontroll og gikk tidligere i år sammen med Danmark, Frankrike, Tyskland og Østerrike om et eget forslag til regelendringer.

Forslaget som EU-kommisjonen nå legger fram, er noe mer restriktivt enn det Norge ba om sammen med sine fire partnere.

EU-kommissær Dimitris Avramopoulos understreker at grensekontroll kun skal innføres som en siste utvei. Normalen må fortsatt være fri ferdsel over grensene innad i Schengen-området, fastholder han.

– Men vi må balansere den frie ferdselen mot behovet for å håndtere sikkerhetstrusler, sier Avramopoulos.

Mest sett siste uken