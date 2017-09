EU-måling: Muslimer i Europa har tillit til demokratiet

Europas muslimer har mer tillit til demokratiske institusjoner enn befolkningen generelt, og 76 prosent føler et sterkt bånd til landet de bor i.

Det viser en undersøkelse fra EUs byrå for grunnleggende rettigheter (FRA), som ble offentliggjort torsdag.

10.500 muslimske første- og annengenerasjons innvandrere i 15 EU-land har deltatt i undersøkelsen. De kommer både fra land i Afrika og Asia, samt fra Tyrkia.

Deltakerne ble også spurt om det er greit å bruke vold som reaksjon på religiøs og rasistisk trakassering. Over 85 prosent svarer at vold aldri kan rettferdiggjøres i slike saker. Undersøkelsen viser imidlertid at ikke-muslimske innvandrere har en enda større aversjon mot vold.

– Resultatene i vår undersøkelse gjør påstanden om at muslimer ikke er integrert i våre samfunn, til skamme, sier FRAs direktør Michael O'Flaherty.

Han peker samtidig på at muslimer som har opplevd diskriminering og hatkriminalitet ifølge studien føler seg mindre knyttet til samfunnet.

Undersøkelsen tyder også på at diskrimineringen mot muslimer øker.

Nesten én av fem sier at de er blitt diskriminert av utleiere, arbeidsgivere eller offentlige ansatte de siste fem årene som følge av religion.

I en tilsvarende undersøkelse i 2008 sa bare én av ti av de hadde opplevd dette.

– Vi risikerer å fremmedgjøre individer og samfunnene deres, og det kan potensielt få farlige konsekvenser, sier O'Flaherty.

Innvandrere og flyktninger som har ankommet EU etter 2015 var ikke med i undersøkelsen, som ble gjennomført i fjor blant personer som har bodd i EU-land i lengre tid.

