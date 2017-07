EU med ny, kratig advarsel mot Polen

EU-kommisjonen holder fingeren på «atomknappen» og kan slå til umiddelbart hvis polske myndigheter tvinger høyesterettsdommere til å gå av.

EU-kommisjonen mener rettsstaten i Polen er alvorlig truet av domstolsreformen som er satt i gang.

Kommisjonen ber Polen skrote fire nye lover. Den polske regjeringen får én måned på seg til å svare på utfordringen. Men hvis høyesterettsdommere blir tvunget til å gå av, kan det tas grep umiddelbart, advarer EU-kommisjonens visepresident Frans Timmermans.

– Hvis noe slikt skjer, er EU-kommisjonen beredt på umiddelbart å aktivere artikkel 7, sier han.

«Atombomben»

Artikkel 7 i EU-traktaten kalles bare «atombomben» i EU. Aktivering av denne artikkelen betyr at et medlemsland kan fratas stemmeretten i unionen.

Grunnlaget er alvorlige og vedvarende brudd på de grunnleggende verdiene som EU-samarbeidet bygger på. Og det er nettopp det Polen er i ferd med å gjøre seg skyldig i, mener Timmermans.

Det regnes likevel som svært usannsynlig at et forslag om å aktivere artikkel 7 i EU-traktaten kan føre fram.

Grunnen er at dette vil kreve enstemmighet blant medlemslandene i EU. Det er ventet at Ungarn vil gripe inn for å beskytte Polen.

Varsler rettslige skritt

Det er fire nye lover som har fått EU-kommisjonen til å reagere mot Polen.

To av lovene er allerede godkjent. Polens president Andrzej Duda har derimot nedlagt veto mot de to andre. Likevel fortsetter arbeidet med forslagene, noe som gjør det nødvendig å reagere, fastholder Timmermans.

– Vår juridiske analyse bekrefter at de fire lovene, slik de er vedtatt av den polske nasjonalforsamlingen, vil ha veldig alvorlige negative følger for det polske rettsvesenets uavhengighet og øke trusselen mot rettsstaten i Polen, sier han.

EU-kommisjonen vil også ta formelle rettslige skritt for å få stanset lovene, varsler han. Det vil skje så snart lovene formelt er blitt kunngjort.

Voldsomme reaksjoner

EUs bekymring er at domstolsreformen i praksis skal føre til at politikere får makt til å utnevne nye dommere til høyesterett.

Forslagene har vakt voldsomme reaksjoner innad i Polen, og titusener av polakker har demonstrert.

Også Norge har reagert kraftig på de nye lovene, og utenriksminister Børge Brende (H) har kalt dem et brudd på grunnleggende rettsstatsprinsipper.

Polens høyrepopulistiske regjeringsparti PiS mener på sin side det er snakk om en nødvendig reform for å røske opp i et rettssystem som er blitt for ineffektivt.

