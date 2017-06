Europol advarer: - Barn tvinges til å utlevere nakenbilder av venner

ANNONSE

Europol har mandag frigjort en rapport om digital utpressing mot barn. Ifølge rapporten er barn helt ned i syvårsalderen i målgruppen for kyniske nettovergripere, som enten har økonomiske eller seksuelle motiver.

Den nye trenden er at kyniske kriminelle bruker seksuell informasjon eller seksuelle bilder til å tvinge barn til å gi fra seg seksuelt materiale, seksuelle ytelser eller penger. Antall slike saker har skutt i været de siste årene, men mange av tilfellene blir aldri anmeldt til politiet.

#SiNei

Nå ønsker Europol å skape en bevisstgjøring rundt problemet. Europol har sammen med politimyndigheter i EU startet kampanjen #SiNei (#SayNO) for å opplyse potensielle overgrepsofre om faren for å bli misbrukt på nett.

Europol-rapporten viser at jenter i langt større grad enn gutter blir tvunget til å gi fra seg seksuelt materiale i form av bilder og video. Mens guttene i større grad blir utpresset for penger.

En ny trend er at nettovergripere tvinger barn til å utlevere bilder av søsken og venner.

«Barn som tar forholdsregler når det gjelder nettbruk eller barn som er for unge til å bruke internett, kan likevel være offer i slike saker,» skriver Europol i en pressemelding.

Se Europols kampanjevideo:





Mange saker blir ikke anmeldt

Videre skriver Europol at mange saker aldri blir anmeldt fordi barna føler skam på grunn av bildematerialet de har blitt tvunget til å gi fra seg til overgriperen. I tillegg er det mange som rett og slett ikke er klar over at de er blitt offer for kriminelle overgripere på nett.

- Barn bruker internett i stadig økende grad til å kommunisere og knytte nye relasjoner, og dette må anses som en naturlig del av deres utvikling. Derimot er det vårt kollektive ansvar å lære dem opp om farene de kan utsettes for, og samtidig beskytte dem for å gjøre nettbruken deres så trygg som mulig, sier Steven Wilson, som er sjef for Europols avdeling for nettkriminalitet, i en uttalelse.

- Det å beskytte våre barn er hovedprioritet for politimyndigheter i Europa og verden for øvrig. I Europol er vi dedikert til å håndtere enhver trussel mot barna våre, og stille enhver som skader dem til ansvar, sier Europol-direktør Rob Wainwright i en uttalelse.

Fem klare råd

Europols hovedbudskap til dem som er blitt utsatt for digital utpressing, er at man aldri skal utbetale penger til nettovergripere eller la være å melde ifra til politiet fordi man føler skam.

Europol har fem klare råd til dem som er blitt offer for nettovergripere:



1. Ikke del mer, ikke betal noe.

2. Be om hjelp. Du er ikke alene.

3. Ta vare på bevisene. Ikke slett noe.

4. Stans all kommunikasjon. Blokker personen.

5. Anmeld til politiet.