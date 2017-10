Europol advarer mot en ny livsfarlig trend

- Vi mener det er viktig å informere allmennheten om disse nye metodene, sier Europol.

Kyniske menneskesmuglere har tatt i bruk nye metoder for å smugle flyktninger over europeiske grenseoverganger. Årsaken er at det har stadig blitt vanskeligere for menneskesmuglere å gå under radaren til europeiske politimyndigheter.

- Menneskesmuglere har begynt å skjule flyktninger i motorrommet. Det er snakk om flere titalls registrerte tilfeller av dette i Europa, sier kommunikasjonsrådgiver ved Europol, Tine Hollevoet, til Nettavisen.

- Vi kaller dette en tidlig advarsel. Vi har allerede informert politimyndighetene i medlemslandene om den nye trenden. Vi mener også at det er viktig å informere allmennheten om disse nye metodene. Vi tror dette vil fortsette å øke i omfang. Det er spesielt viktig at det sjekkes under panseret i politikontroller, for potensielt å kunne redde livet til disse flyktningene, sier Hollevoet.

- Åpenbart farlig

Hollevoet sier de nye smuglermetodene kan i verste fall få et dødelig utfall for flyktningene, som betaler mange tusen euro til de kyniske menneskesmuglerne.

- Vi har foreløpig ingen meldinger om dødsfall, men det har vært meldinger om personskader. Du kan selv tenke deg hvordan det er å gjemme seg i motorrommet på en bil. Det er åpenbart at dette er farlig, sier Hollevoet.

På størstedelen av smuglerturen sitter flyktningen i bilen sammen med smugleren, men blir skjult i motorrommet idet de krysser grenseovergangene.

I ett eksempel måtte en flyktning betale 7000 euro for en enveistur fra Tyrkia til Østerrike.

«En av de mest nyoppdagede transportmetodene, er å skjule ulovlige innvandrere i motorrommet idet de krysser grensen. Før de ankommer grensen, blir flykningene plassert i motorrommet i kjøretøyet som blir brukt for deres transport,» skriver Europol i en pressemelding fredag.

«Flyktningene blir gjemt oppå kjøretøyets motor, og utnytter den tilgjengelige plassen mellom motoren og panseret. Metoden er ekstremt farlig, og flyktningene som krysser grensen på denne måten, risikerer livet.»

- Desperate metoder

«Dette viser at menneskesmugling fortsatt er en svært ettertraktet virksomhet blant kriminelle,» skriver Europol.

- Menneskesmugling har blitt en stor og farlig virksomhet i Europa. I lys av økt press fra politimyndigheter, tyr kriminelle grupper til desperate metoder for å smugle ofre over grensen, ofte med livstruende konsekvenser, sier Europol-direktør Rob Wainwright i en uttalelse.

Europol har nettopp frigitt en rapport, «European Monitoring Team Special Edition Report», som redegjør for nye trener blant menneskesmugling i Europa.

- En annen ny trend er at en del av disse flyktningene benytter seg av de nordeuropeiske landene som en transittsone, for omsider å reise videre til USA eller Canada, sier Hollevoet.

Europol har publisert flere bilder som viser den nye trenden innenfor menneskesmugling.

Andre trender

Noen av de andre trendene og funnene i rapporten er:

* Nyoppståtte smuglerruter via Svartehavet, hovedsakelig fra Tyrkia til Romania.

* Bruken av fritidsbåter, hovedsakelig seilbåter, til å smugle mennesker fra Tyrkia til Italia.

* EU brukes som en transittregion for flyktninger som skal videre til USA og Canada.

* En økning av ankomster blant flyktninger som reiser via den vestlige Middelhavs-ruten til Spania.

* Farlige metoder som tas i bruk for å skjule flyktninger i lufttette konteinere eller varebiler, eller i motorrommet.

