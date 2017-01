Fabian Stang ombestemte seg - vil ikke møte Mahad

ANNONSE

- Jeg er veldig overrasket og skuffet. Jeg har jobbet med å få til et møte i et halvt år, sier Mahad Abib Mahamud til TV 2.

30-åringen har fått stor oppmerksomhet i media etter at han i fjor ble fratatt statsborgerskapet etter 17 år i Norge.

Bakgrunnen er at Utlendingsdirektoratet (UDI) mener han løy om hvor han kom fra de han søkte om opphold.

AVLYSTE: Statssekretær for innvandringsminister Sylvi Listhaug, Fabian Stang, vil likevel ikke møte organisasjonen Annenrangs borgere av Norge.

Mahamud er talsmann for organisasjonen Annenrangs borgere av Norge. En organisasjon som ble startet da Politidirektoratet innførte nye passregler for norske statsborgere fra 31 land i 2016.

Det var denne organisasjonen som ba om et møte med innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp), daværende justisminister Anders Anundsen og Listhaugs statssekretær Fabian Stang.

Justisdepartementet skal ifølge TV 2 ha svart at kun Stang hadde mulighet til å ta et møte. Det ble foreslått at de skulle møtes 26. januar.

16. januar fikk organisasjonen derimot kontrabeskjed om at møtet måtte avlyses.

Ifølge justisdepartementets senior kommunikasjonsrådgiver Raheela Chaudhry, skyldes dette den kommende rettssaken mellom Mahamud og staten.

- Etter at det ble kjent at han skulle i retten med saken sin, er det ikke naturlig at han kommer hit.

Mahamud sier møtet ikke skulle handle om saken hans.

- Vi ville vise hvordan det er å være utlending i Norge.

Fabian Stang har ikke ønsket å kommentere saken overfor TV 2.

Rettssaken mellom 30-åringen og staten går i Oslo tingrett i februar.

