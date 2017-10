Facebook: 10 millioner så politiske annonser kjøpt i Russland før presidentvalget

Rundt 10 millioner amerikanere så politiske annonser på Facebook som selskapet hevder ble kjøpt i Russland i tiden før presidentvalget i USA i fjor.

Det bekreftet Facebook mandag, ifølge Reuters. Det er Facebook selv som har avdekket at et såkalt troll-selskap hadde kjøpt over 3.000 annonser. Annonsene ble bestilt av falske kontoer knyttet til Russland.

Facebook skal de kommende ukene legge fram annonsene for Kongressen i forbindelse med granskingen av Russlands innblanding i valgkampen.

Facebook avdekket også 450 kontoer som inneholdt betalte annonser verdt rundt 100.000 dollar. Twitter sier de har avdekket utlagt stoff av samme type.

Etterretningskomiteene har bedt Facebook, Twitter og Google om å avgi offentlige forklaringer. Komiteene har den siste tiden vært spesielt opptatt av tilfeller av såkalte falske nyheter, og hvem som i så fall står bak spredningen av slik desinformasjon.

Facebook-sjef Mark Zuckerberg har skissert for amerikanske myndigheter planer for at selskapet ikke skal bli misbrukt av lands regjeringer.

